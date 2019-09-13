Газовые плиты

Основной тип газовых бытовых плит — стационарные напольные 2-, 3- и 4-горелочные с духовым шкафом. Выпускаются также настольные переносные преимущественно 2-горелочные плиты. Основные параметры и размеры унифицированных газовых бытовых плит должны отвечать требованиям ГОСТ 10798–85. Узнайте также, чем их лучше мыть https://tvoi54.ru/articles/13-09-2019/3977-kislotnye-moyuschie-sredstva.html, чтобы кухня всегда блестела. Детали бытовых газовых плит изготавливают из материалов, обеспечивающих коррозионную и термическую стойкость, долговечность и надежность в эксплуатации. Для ручек кранов используют пластмассы или другие материалы, устойчивые при температуре до 150°С. Горелки и их детали должны быть взаимозаменяемы, должны легко сниматься и устанавливаться вновь без применения инструментов.

Газопроводы и арматура бытовых газовых плит должны быть герметичными. Потери давления в приборах автоматики контроля не должны превышать 100 Па. Плиты изготовляют для работы на природных и сжиженных газах с номинальным давлением 2–3 кПа. Унифицированная бытовая газовая плита представляет собой тумбу без ножек. На лицевой стороне плиты размещен распределительный щиток с ручками управления. Все ручки снабжены устройствами, предохраняющими от случайного поворота из положения «закрыто». Поворот ручки возможен лишь после нажатия (вдавливания) в осевом направлении. Стол плиты — закрытый и одновременно служит поддоном. На задней кромке установлен щиток-экран или откидная крышка.

Конфорочные решетки — прутковые, эмалированные или оксидированные. Духовой шкаф — цельносварной, снабжен съемным дном и подвесками для полок. Объем духового шкафа зависит от модели плиты и варьируется в пределах от 50 до 100 л. В комплект шкафа входят противень, жаровня и решетка. Дверца духового шкафа снабжена смотровым стеклом, за которым размещается биметаллический термоуказатель. Ручки дверок изготовлены из стального листа с покрытием хромом или из полированного листового алюминия. Горелки стола обладают различной тепловой мощностью: нормальной (? 1, 7–2, 0 кВт), повышенной (? 2, 5–3, 0 кВт) и пониженной (? 0, 5–0, 8 кВт).

Краны горелок могут фиксироваться в положении «малое пламя». Автоматика терморегулирования снабжена отсекателем газа (на случай погасания пламени). Бытовые газовые плиты иностранных производителей, широко представленные на российском рынке, по своим эксплуатационным характеристикам в основном соответствуют требованиям нормативных документов и принципиально не отличаются от продукции отечественных производителей. Существенные различия могут быть только в эргономике и внешнем дизайне, степени автоматизации, выражающейся в большей насыщенности электронными устройствами.

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