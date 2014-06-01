Хлеб – всему голова. К тому же хлеб – один из главных кирпичиков здорового и вкусного питания. Если «свежим хлебом пахнет в доме нашем», наши выросшие дети чаще вспоминают родительский дом. Запахи того места, где нам было уютно, врезаются в память навсегда. Так как выбрать хлебопечку? Читайте также, как выбрать нейтральные моющие средства на сайте https://skr.su/news/post/127397/, чтобы дополнить кухню качественными средствами.

Хлебопечка печёт для всех

Для приготовления выпечки нам потребуется электрическая хлебопечка. Выбирая хлебопечку, подумайте, как часто и в каком объёме вы планируете выпекать хлеб. Печки бывают маленькие и большие, от этого зависят их внешние габариты и внутренние возможности: проще говоря, то, сколько места она займёт на кухне и сколько хлеба или пирогов она сможет испечь за один раз. Для этого стоит обратить внимание на одну из главных характеристик – максимальный вес выпечки. Если планируете печь только для себя, выбирайте хлебопечку на 500–700 г. Если на всю семью – лучшими будут те, что рассчитаны на 1000–1500 г. Они позволят испечь несколько буханок хлеба подряд и выбрать степень поджаристости изделия – светлая, средняя или тёмная хрустящая корочка. Если вы являетесь любительницей чёрного хлеба, выбирайте те модели, в которых есть для этого специальный режим. Функциональные хлебопечки позволят приготовить тесто для любых видов выпечки, идеально подобрав соотношение компонентов и консистенцию продукта.

Обычно пропорции и рецепты основных видов выпечки указаны в инструкции к печи. Вам нужно только поместить в печь продукты в нужных пропорциях. Выбираем хлебопечку с изюминкой Наличие возможности добавлять в тесто различные ингредиенты и добавки будет большим плюсом. Ведь так вкусны булочки с изюмом или белый хлеб с травами и семечками. Для этого в печи должна быть особая программа, которая после первого замеса теста подаст вам звуковой сигнал. Выпечка багетов в хлебопечке Функцией выпекания французских булок обладают не все печи, поэтому, если вы страстная любительница багетов, выбирайте модели, которые легко справятся с этой задачей. Немаловажно, чтобы печка была снабжена таймером на 10–15 часов. Это позволит установить время запуска программы приготовления теста или выпечки, например, к моменту вашего завтрака, или отложить момент начала работы на нужный срок.

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