Пуф – лестница

Кто хоть раз, залезая на антресоли, падал со стула, тот непременно оценит преимущества предлагаемой раскладной лестницы для малогабаритной квартиры. Стоит лишь потянуть на себя ручку у скромно стоящего в уголке прихожей пуфика или, если угодно, табурета, и в вашем распоряжении удобная лестница. С ее помощью легко забраться не только на антресоли или смахнуть накопившуюся пыль с книжных попок, но и побелить потолки, наклеить обои, подвесить люстру. Словом, многое станет теперь возможным без риска упасть и, не дай бог, повредить руку или ногу. Читайте также про установку бассейнов https://prokazan.ru/news/view/133153/, которую можно сделать в загородном доме.

Если вам понравилась идея, за дело! Вам понадобятся деревянные заготовки. В ход можно пустить старый шкаф, сломанную кровать, столешницу от письменного стола, сиденья от старых табуреток — все то, с чем рано или поздно приходится расставаться. Но лучше, конечно, использовать древесно-стружечные плиты или фанеру толщиной 18—20 мм. Необходимо еще обзавестись шпингалетами и мебельными крючками для фиксации всей конструкции в собранном состоянии. Еще вам понадобятся рояльные петли. Их четыре —- длиной 350— 380 мм. Но если таких не найдете, можно заменить их восемью мебельными петлями шириной 20 мм и длиной не менее 50 мм. Также потребуются алюминиевые уголки {20?20 мм) и шурупы 15— 18 мм. Подготовка закончена, приступаем к делу. Начнем работу с изготовления деревянных заготовок. Аккуратно выпилите детали строго по чертежу и зачистите места спила рашпилем или крупнозернистой наждачной шкуркой.

Затем соединим боковины с верхними и нижними деталями табурета-лестницы уголками и шурупами, аналогично прикрепив ступени к боковинам. Лапку можно согнуть из листового металла (1, 5—2 мм) либо воспользоваться уже готовым уголком, придав ему соответствующую форму. У нашей лестницы, если вы не забыли, есть и другое предназначение —в закрытом положении она служит табуретом. Вот и займемся сиденьем. Оно выполнено из куска листового поролона толщиной 20—30 мм и размером 400?400 мм(двух листов 3-миллиметровой фанеры такого же размера и мебельной ткани. Если отыщется, можно воспользоваться куском кожзаменителя. Весь слоеный «пирог» крепится к крышке с помощью рояльной петли и шурупов.

Когда сборка будет закончена, займемся внешней отделкой табурета- лестницы. Для начала подготовьте поверхность, зачистив шкуркой шероховатости деревянных деталей. Если есть необходимость, затемните древесину, воспользовавшись «морилкой» или раствором марганца. Нанесите раствор тампоном и дайте два часа на просушку. Затем еще раз тщательно отшлифуйте мелкой шкуркой и покройте 1—2 слоями мебельного лака. Есть и другой вариант — использовать поливинилхлоридную пленку, по цвету соответствующую обоям и стоящей в прихожей мебели. Ручаемся, такую лестницу-чудесницу вы не купите ни в одном хозяйственном или мебельном магазине.

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