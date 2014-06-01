Новые правила морского отдыха в краснодарском крае с 1 июля

Коронавирусная инфекция вносит коррективы во все аспекты жизни. Летом многих волнует, как это скажется на курортном отдыхе. На информационном сайте о черноморском отдыхе опубликованы новые правила отдыха в Краснодарском крае. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, эти правила будут действовать с начала июля и августа для посетителей всех учреждений туризма и отдыха (отелей, пансионатов, турбаз, кемпингов и др.)

Нововведения с 1 июля

Заселение в гостиницы и другие объекты туристического сегмента будет разрешено при наличии одного из двух документов:

Справка о ПЦР-тесте с отрицательным результатом, выданная не ранее, чем за 72 часа до предъявления. Касается детей и взрослых. Сертификат о вакцинировании для взрослых или однокомпонентной вакциной или двумя дозами двухкомпонентной.

Изменения с 1 августа

В августе все приезжающие на отдых в Краснодарский край обязаны быть полностью про вакцинированы и иметь подтверждающий это сертификат в электронной или бумажной форме. Для граждан, которым запрещено по каким-либо причинам проводить вакцинацию, необходимо иметь при себе подтверждающую эту справку. И предъявит отрицательный результат ПЦР-тестирования со сроком сдачи не ранее 72 часов.

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