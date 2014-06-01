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      • Давайте узнаем больше о курсах HR

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:53
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      Жители разных городов уверены, что знаний, полученных ими в школе и в ВУЗе, хватит для последующего трудоустройства. Вот только нередко они ошибаются.

      Нам приходится узнавать что-то дополнительно, если хотим найти хорошую работу с достойной зарплатой. Off-line или онлайн занятия становятся отличным выбором. Например, при желании вы можете записаться на курсы для HR-менеджеров, буквально открывающие дверь в новый мир!

      Если хотите «пробиться» в сферу IT, советуем сделать выбор в пользу HR Profit. В данном случае стажировка будет проводиться на площадке очень известного агентства по рекрутингу. Вас ожидают реальные проекты в сфере HR, а не что-то выдуманное. В некоторых случаях можно рассчитывать даже на 50-процентную скидку.

      Стоимость обучения в некоторых случаях полностью возвращается студентам. Это возможно, если после обучения, после прохождения стажировки вы становится сотрудником «Административного ресурса». Лучший учащийся получает письменную рекомендацию в ТОП-компании, а к ним и 2 сессии карьерного консультирования (платить за них не нужно). Вас ожидает и менторство от лучших HR-менеджеров страны и хедхантеров.

      Если хотите получить нужные знания, а также навыки по каждой функции HR, советуем перейти по ссылке выше и отправить свою заявку. Для этого нужно лишь указать следующую информацию:

      • электронная почта
      • телефон
      • фамилию и имя

      Можете даже не сомневаться, что по окончании обучения вам удастся максимально быстро справиться с любой комплексной задачей, которая возникает в работе специалиста в сфере HR. И к этому обязательно добавляется полное соответствие всем современным трендам, которые касаются сферы «Управление персоналом».

      Чему же учат на подобных курсах? Например, тому, как работать в интересах бизнеса. Вы поймете, как нужно наладить все HR-процессы внутри конкретной компании, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду. К тому же удастся изучить важнейшие инструменты, используемые IT-рекрутером. Это поможет быстро, максимально эффективно найти кандидатов.

      А еще вы узнаете больше о том, что касается разработки системы мотивации.

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