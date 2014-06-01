Шумоизолируем помещения

Вы часто спрашиваете, что такое звукоизоляция и как решить проблемы с акустикой в ваших квартирах. Давайте займемся именно этой проблемой. Иногда талантливый сосед, оттачивая свое мастерство игры на скрипке, может оказаться помехой для ваших ушей, если шумоизоляция квартиры в квартире оставляет желать лучшего. Что делать, чтобы в доме не было слишком шумно и не слишком тихо, и чем вам могут помочь звукоизолирующие материалы?

Главное - звукоизоляция стен

К сожалению, это довольно известная проблема, когда шумный сосед мешает нормальному функционированию. В идеале вы должны предоставить ребенку отдельную комнату для практики нот, где будет соответствующая звукоизоляция, желательно вне квартиры. Чем дальше, тем лучше. Обращайтесь в известную компанию "Noise39", если вам нужна звукоизоляция квартира это, частный дом или общественное помещение.

Если у вас есть стена, перед ней вы должны положить, например, гипсокартонные панели на конструкцию, а добавление каменной ваты внутрь может улучшить изоляцию. По сути, вы не меняете толщину, а расширяете эту конструкцию, скажем, на 5-10 сантиметров от стены. Добавление ваты иногда может снизить уровень шума на 10 децибел.

Но будьте осторожны, вы также должны уделять внимание другим вопросам, потому что звук не проходит только через стену. Может оказаться, что звук проходит через пол, потому что при его обустройстве были допущены ошибки. На сайте noise39.ru вы можете заказать качественную шумо- и звукоизоляцию как квартиры в многоэтажном здании, так и в отдельно стоящем доме. Такая услуга востребована и среди владельцев заведений общественного питания. Обращаясь к профессионалам, вы можете рассчитывать на качественное и быстрое предоставление услуг, а также на отличный результат.

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