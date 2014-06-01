Как привлечь новых покупателей?

В какой-то момент все предприниматели сталкиваются с недостатком текущих клиентов и отсутствием роста новых. Исправить ситуацию и напомнить о себе аудитории поможет реклама в общественном транспорте, листовки, уличные рекламные акции. В Екатеринбурге с рекламой предприятия любого направления поможет рекламное агентство «RA66.RU». При хорошей, креативной идее и ее качественной реализации первые результаты не заставят себя долго ждать.

Достоинства рекламного агентства «RA66.RU»

Рекламное агентство https://ra66.ru от остальных отличает большой опыт в нише. Компания предоставляет свои услуги уже на протяжении 9 лет. Современное оборудование, проверенные материалы и обученные сотрудники в совокупности позволяют производить действительно качественную рекламную продукцию. Стоимость предоставляемых услуг закреплена на доступном уровне. Благодаря этому хорошую рекламу себе сможет позволить любой, даже совсем небольшой бизнес. При этом на изготовление заказа потребуется минимум времени. Так онлайн заказать световую вывеску можно в пару кликов, а забрать выполненный заказ уже через пару дней.

Эффективна ли реклама в общественном транспорте?

Одним из самых эффективных видов продвижения как раз является реклама в общественном транспорте. Ежедневно автобусами, маршрутками и трамваями пользуется большая часть населения. 95% всех людей, которые пользуются общественным транспортом, являются платежеспособными потенциальными клиентами. Так или иначе вокруг осматривается каждый человек. Если реклама яркая, интересная и необычная, то можно гарантировать, что каждый пассажир обратит на нее внимание и уделит время. Наибольшая эффективность такой рекламы, кстати, отмечается именно летом, когда транспорт не сильно загружен.

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