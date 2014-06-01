Где сделать медицинский педикюр

Процедуры по уходу за ногтями рук и ног бывают разных видов – косметические, гигиенические, медицинские или профессиональные. Сделать медицинский педикюр спб предлагается в клинике косметологии «EstiLine». Показаниями для этого могут служить такие проблемы и патологические состояния, как: деформация ногтевых пластин, пальцев, заболевания кожных покровов ступней, трещины на пяточной области, врастание ногтя, мозоли, натоптыши, утолщение пластины, воспаления, так далее.

Выполняется процедура врачом-подологом, обладающим соответствующей квалификацией, знаниями в области патологий суставов, сосудов, мышц, кожи стоп, прочими. Отличается медицинский педикюр от косметического бережной и тщательной обработкой всей стопы. Применяются обязательно одноразовые инструменты и стерильные насадки.

Базовая процедура в профилактических целях включает визуальную оценку состояния кожи и ногтей ног, дезинфекцию стоп, аппаратную обработку, лечебные процедуры (если таковые нужны), шлифовку ногтевых пластин, массаж стоп, консультацию специалиста по уходу в домашних условиях. Записаться можно по телефону, номер которого указан на сайте клиники.

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