Современные пожарные рукава

Каждый год многочисленные пожары уносят в нашей стране тысячи жизней и причиняют народному хозяйству многомиллиардные убытки. Предотвращение таких явлений возможно только с помощью грамотно организованной пожарной службы, которой для эффективной работы необходимо соответствующее оснащение. С давних пор одним из наиболее употребительных средств в арсенале пожарных служб являются пожарные рукава. Так называют гибкие трубопроводы, назначением которых является транспортировка и подача воды и жидких средств тушения к очагам возгорания. Как правило, подобные рукава оснащаются соединительными головками, предназначенными для оперативного прикрепления их к прочим частям систем пожаротушения. Если потребуется аренда пожарного оборудования для получения лицензии МЧС, то здесь https://arendaland.ru/blog/pozharnoe_oborudovanie-b19 готовы предложить услугу.

Существует подразделение рукавов по способу применения — выделяют пожарные рукава, предназначенные для работы на передвижных образцах пожарной техники и рукава, эксплуатируемые со стационарными противопожарными системами. Наиболее распространенными и универсальными видами этих устройств являются пожарные рукава, предназначенные для комплектации стационарных пожарных кранов. Такие рукава одинаково пригодны для работы в административных, производственных и жилых зданиях и помещениях.

По способу работы пожарные рукава делятся на напорные, всасывающие, а также и напорно-всасывающие. Две последних категории предназначены для работы на подвижной пожарной технике. На сегодня пожарные рукава купить для пожарных кранов предлагается значительным количеством фирм и компаний разного рода. Все рукава подобного вида относятся к разновидности «напорных», в просторечии их обычно именуют «пожарными шлангами». При выборе этих устройств необходимо принимать во внимание такие их технические характеристики как длину, рабочее давление, внутренний диаметр и комплектацию. Диаметр должен соответствовать имеющемуся на объекте пожарному водопроводу. В общественных и жилых зданиях достаточно укомплектовать краны рукавами, выдерживающими давление в 1. 0 МПа. Согласно ГОСТу рукава напорного типа обязаны иметь длину 20, 15 и 10 метров. Продающиеся рукава производства КНР длиной в 18 метров требованиям ГОСТа не соответствуют, и их применение может вызвать серьезные санкции со стороны Госпожнадзора.

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