Выбираем сковородку для кухни

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Выбрать сковороду для кухни – не такое уж и простое задание. Все они изготовлены из различных материалов и предназначены для разных целей. Поэтому каждая хозяйка должна подойти к этому вопросу индивидуально. Если нужна сковорода отнеситесь к выбору придельно внимательно.
Классическая. Универсальный вариант для жарки и пассировки блюд. Имеет круглую форму, ровное дно и длинную ручку. Диаметр от 18 до 28 сантиметров. Высота – до 3 сантиметров.
Жаровня. Имеет форму чаши с руками с двух сторон. Дно ровное, гладкое, многослойное. Подходит для приготовления мясных и рыбных блюд и овощей. Можно ставить в духовой шкаф.
Сковорода-гриль. Дно ребристое, к нему не прилипает еда. Форма квадратная или круглая, две ручки. Можно масло использовать, а можно готовить и без него. Предназначена строго для жарки, делает блюда сочными с румяной корочкой.
Сотейник. Два в одном: сковорода плюс кастрюля. Толстые стенки и дно. Отлично подходит для приготовления первых блюд, соусов, плова, жаркого, и даже десертов.
По материалу сковороды бывают:
Какую бы сковороду вы ни выбрали, пусть она приносит вам удовольствие!