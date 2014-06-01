Выбираем сковородку для кухни

Выбрать сковороду для кухни – не такое уж и простое задание. Все они изготовлены из различных материалов и предназначены для разных целей. Поэтому каждая хозяйка должна подойти к этому вопросу индивидуально. Если нужна сковорода отнеситесь к выбору придельно внимательно.

Виды сковородок по назначению

Классическая. Универсальный вариант для жарки и пассировки блюд. Имеет круглую форму, ровное дно и длинную ручку. Диаметр от 18 до 28 сантиметров. Высота – до 3 сантиметров.

Жаровня. Имеет форму чаши с руками с двух сторон. Дно ровное, гладкое, многослойное. Подходит для приготовления мясных и рыбных блюд и овощей. Можно ставить в духовой шкаф.

Сковорода-гриль. Дно ребристое, к нему не прилипает еда. Форма квадратная или круглая, две ручки. Можно масло использовать, а можно готовить и без него. Предназначена строго для жарки, делает блюда сочными с румяной корочкой.

Сотейник. Два в одном: сковорода плюс кастрюля. Толстые стенки и дно. Отлично подходит для приготовления первых блюд, соусов, плова, жаркого, и даже десертов.

По материалу сковороды бывают:

чугунные - толстые, хорошо прогреваются и отдают тепло, неприхотливы, долговечны, безопасны;

медные - хорошая теплопроводность, подходят для капризных продуктов, но требуют особого ухода;

кованые - тяжелые, удобные в использовании, но требуют специального ухода;

из нержавеющей стали - требуют ухода, нельзя оставлять пустой на огне;

алюминиевые - легкие, удобные, недорогие;

с тефлоновым покрытием - нежные, требуют специальных аксессуаров, используют при определенной температуре;

с титановым покрытием - прочные, надежные, но дорогостоящие;

с керамическим покрытием - практичные, неприхотливые, долго сохраняют тепло, не выдерживает перепадов температур.

Какую бы сковороду вы ни выбрали, пусть она приносит вам удовольствие!

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