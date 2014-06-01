Изучаем историю конвейерных систем

Первые упоминания о ленточных конвейерах относятся к 1795 году. Первый конвейер состоял из деревянной основы и кожаного ремня и приводился в движение шкивами и ручными кривошипами. Промышленная революция и сила пара улучшили примитивную конструкцию первых конвейерных систем. В 1804 году британский флот начал использовать конвейерные системы с паровым приводом для загрузки кораблей. А современный ленточный конвейер вы можете приобрести, перейдя по ссылке.

Конвейеры с машинным приводом начинают появляться в самых разных отраслях промышленности в течение следующих 100 лет. В 1901 году шведская машиностроительная компания Sandvik начала производство первых стальных конвейерных лент. После того, как конвейерные системы были изготовлены из кожи, резины или брезента, для их изготовления стали использовать различные ткани или комбинацию синтетических материалов.

Конвейерные системы развивались на протяжении десятилетий и больше не работают только вручную или под действием силы тяжести

Сегодня механические конвейерные системы, такие как роликовые конвейеры, широко используются в пищевой промышленности для улучшения качества пищевых продуктов, эффективности работы, производительности и безопасности. Механические конвейеры могут быть горизонтальными, вертикальными или наклонными. Они состоят из:

силового механизма для управления скоростью машины;

контроллера двигателя;

конструкции, поддерживающей конвейер;

средств транспортировки материала, таких как лента, труба, лоток или винт.

Существует даже международная ассоциация, которая обеспечивает конвейерную промышленность стандартами проектирования, разработки, применения и безопасности, определяющими более 80 типов конвейеров. Сегодня есть плоские, цепные, подвесные, настольные, цепные конвейеры, индивидуальные конвейерные системы, конвейеры для поддонов и из нержавеющей стали, список продолжает расти! Конвейерные системы можно определить по:

грузоподъемности;

номинальной скорости;

пропускной способности;

конфигурации рамы;

расположению привода.

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