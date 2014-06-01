Выбираем бетонные кольца

Благодаря многолетнему опыту производителей, бетонные кольца отличаются исключительной прочностью и устойчивостью к внешним факторам, что обеспечивает долговечность и стабильность колодца, конструкция которого основана на ЖБИ. Богатое предложение, разнообразные по размерам и типам бетонных колец, позволяют соответствующим образом адаптировать материал к плану строительства, а ценовая конкурентоспособность производителя гарантирует экономию при планировании каждого проекта. Помимо колец нужны будут и бетонные опоры оп-1д, доступные по ссылке.

Вибропрессованные бетонные кольца из материалов высочайшего качества, а также железобетонные кольца используются при строительстве герметичных колодцев

Оснащенные соответствующими соединительными профилями, они подходят для соединений с прокладкой и фальцем.

Вывод на рынок сборных железобетонных изделий означал значительную революцию - когда дело доходит до рытья колодцев, создания сетей водоснабжения или резервуаров для воды. Сегодня у покупателей есть еще больший выбор, но они не всегда знают характеристики и предназначение продукции.

Базовое деление бетонных колец

Покупка бетонных колец вг 20 оптимальных размеров, веса или цены - это только начало проекта, который должен дать ощутимый эффект в виде колодца. Предложение производителя "ПРОМЖБИКОМПЛЕКТ прекрасно иллюстрирует, что система водоснабжения и канализации также требует инвестиций во многие бетонные и железобетонные элементы. Очень важно выбрать тип - DIN или PN. Эти обозначения относятся к способу соединения кругов, поэтому стоит знать это основное различие:

DIN - стыковочные элементы со швами;

PN - стыковка элементов с помощью цементных или пластиковых прокладок.

Элементы DIN

Прежде чем выбирать элементы для проектирования и реализации бетонного колодца, стоит знать не только конкретные размеры, но и элементы, из которых создается инфраструктура. На основании предложения компании "ПРОМЖБИКОМПЛЕКТ" вы можете проверить, что нужно для постройки колодца.

DIN - идеальный выбор для водосточных, бытовых или комбинированных систем канализации. Почему? В первую очередь за счет образцовой герметичности, вентиляции и доступности системы. Бетонные колодцы этого типа устанавливают не только на землях, используемых для организации дорожного движения.

Наиболее популярные диаметры колодцев этого типа - 1000, 1200, 1500 и 2000 мм. Элементы размещены на разной глубине. Заказчики используют их для создания резервуаров для дождевой воды или септиков в местах, где нет подключения к общей канализационной сети. Бетонные кольца также используются в случае глубоких колодцев или для ограждения измерительного оборудования.

Источник: https://promgbikomplekt.ru.

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