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      • Приобретаем ячеистый бетон

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:39
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      Бетон раньше считался тяжелым и холодным материалом. Но если добавить в него порообразующие добавки, то изменятся все его основные характеристики. По составу он остается бетоном, но свойства его меняются. Наполненный воздухом он уже легче воды, а тепло и звукоизоляция просто отличные. И все это благодаря воздушным порам внутри. Так его и назвали: пористый или ячеистый бетон. Если вас интересует бетон цена зависит от его качества.

      В настоящее время в Европе почти во всех строениях задействован ячеистый бетон

      Он объединяет в себе конструктивные и теплоизоляционные качества. И с ним очень легко работать. Ведь его можно пилить, сверлить, строгать. В нем легко делать выемки для коммуникаций. И гвозди можно забивать, а шурупы закручивать.

      Заводы-производители предлагают широкий ассортимент изделий из пористого бетона

      Ячеистый бетон используется для возведения стен, перегородок, потолка, пола, фундамента, крыши.

      Так как данный материал обладает одновременно многими свойствами (теплоизоляция, водостойкость, паропроникновение и др.), то в доме, построенном из него, нет слабых мест.

      Еще хотелось бы выделить его высокую огнестойкость. Согласно исследованиям стена из ячеистого бетона толщиной 1см выдержит напор огня в течении двух часов без нарушения структуры.

      Итак, изобретение ячеистого бетона было большим прорывом. Но после этого технология на месте не стояла, и данный материал продолжал улучшаться. К настоящему моменту благодаря эволюционному процессу утвердилось два вида пористого бетона: пенобетон и газобетон.

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