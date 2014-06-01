Приобретаем ячеистый бетон

Бетон раньше считался тяжелым и холодным материалом. Но если добавить в него порообразующие добавки, то изменятся все его основные характеристики. По составу он остается бетоном, но свойства его меняются. Наполненный воздухом он уже легче воды, а тепло и звукоизоляция просто отличные. И все это благодаря воздушным порам внутри. Так его и назвали: пористый или ячеистый бетон. Если вас интересует бетон цена зависит от его качества.

В настоящее время в Европе почти во всех строениях задействован ячеистый бетон

Он объединяет в себе конструктивные и теплоизоляционные качества. И с ним очень легко работать. Ведь его можно пилить, сверлить, строгать. В нем легко делать выемки для коммуникаций. И гвозди можно забивать, а шурупы закручивать.

Заводы-производители предлагают широкий ассортимент изделий из пористого бетона

Ячеистый бетон используется для возведения стен, перегородок, потолка, пола, фундамента, крыши.

Так как данный материал обладает одновременно многими свойствами (теплоизоляция, водостойкость, паропроникновение и др.), то в доме, построенном из него, нет слабых мест.

Еще хотелось бы выделить его высокую огнестойкость. Согласно исследованиям стена из ячеистого бетона толщиной 1см выдержит напор огня в течении двух часов без нарушения структуры.

Итак, изобретение ячеистого бетона было большим прорывом. Но после этого технология на месте не стояла, и данный материал продолжал улучшаться. К настоящему моменту благодаря эволюционному процессу утвердилось два вида пористого бетона: пенобетон и газобетон.

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