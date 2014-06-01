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      • Где купить хорошие молнии для одежды

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 13:47
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      В швейном производстве нашла широкое применение так называемая спиральная молния. Этот предмет из категории фурнитуры имеет целый ряд преимущественных особенностей. Прежде всего, невысокая стоимость позволяет использоваться ее во всех швейных сферах – в домашнем текстиле, одежде для детей, взрослых, пошиве авточехлов, так далее.

      Качественные, разноцветные, хорошие молнии предлагаются на виртуально витрине онлайн-магазина «Материалы и Комплектующие». Столь широкая цветовая и оттеночная гамма обусловлена синтетическим материалом, используемым при изготовлении таких застежек. Это позволяет придавать изделию абсолютно любой цвет, а пользователям – подбирать молнии в абсолютном оттеночном соответствии с будущим швейным изделием.

      Еще один весомы плюс – безопасность применения. Различные ранения такой молнией исключены. Материал ее изготовления искусственный, эластичный, без острых грубых краев. Потому применяются данная фурнитура даже на одежде для самых маленьких.

      В магазине можно заказать спиральные молнии в розницу и оптом. Для этого достаточно воспользоваться методом виртуальной корзинки для покупок с последующим заполнением формы заказа.

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