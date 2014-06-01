Если нужно приобрести гликоли

Эти химические вещества весьма популярны среди многих заказчиков. Возможно, как раз сейчас вы хотие купить диэтиленгликоль. В таком случае достаточно лишь перейти по ссылке и нажать «Заказать товар».

О чем же идет речь? О 2-этиленовом спирте, что представляет собой химическое соединение. Это один из наиболее востребованных представителей 2-атомных спиртов. Обратим внимание на такой вариант, как синтез этиленгликоля, когда исходным веществом выступает этиленоксид (фактически выступает в качестве побочного продукта).

Где же может использовать диэтиленгликоль? Он представляет собой сырье, без которого не получить сложные эфиры либо же олигоэфиракрилаты. Вещество выступает в качестве пластификатора, его можно назвать и экстрагентом ароматических веществ, причем весьма эффективным (применяется при риформинге).

Покупаемая разновидность гликоля применяется в качестве осушителя газов. Это вещество стало главным элементом многочисленных антифризов, оно активно применяется в гидротормозных жидкостях. При необходимости может растворять полиэфирные смолы.

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