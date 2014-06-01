Используем станции повышения давления

Передача и увеличение давления воды в сетях и установках потребляет несколько процентов от общей энергии, используемой в глобальном масштабе. Поэтому, помимо непрерывности и надежности водоснабжения, все большее значение приобретает энергоэффективность водных систем и сооружений. Экономия энергии включает не только правильно подобранные трубы и фитинги, но и оптимальный выбор и правильную работу насосов. Если вас интересует качественная установка повышения давления, перейдя по ссылке, вы найдете отличное предложение.

Гидрофорно-насосные системы и гидрофорные установки используются для увеличения давления воды в установках и сетях

Каждая из этих технологий имеет свои преимущества и ограничения в использовании.

Преимущество гидрофорной системы, среди прочего, тот факт, что резервуар с гидрофором может хранить воду, поддерживает и уравновешивает давление в системе и снижает воздействие гидравлического удара. Станция hydro mpc f отлично справляется с возложенными на нее нагрузками.

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Высокопроизводительные гидрофорные установки - это водонасосные станции, которые являются даже самостоятельными объектами технической инфраструктуры для водоснабжения городов и крупных жилых массивов. Типичная система повышения давления состоит из насосной системы с коллекторами и фитингами, установленными на опорной раме, и резервуара высокого давления, а также системы управления и безопасности.

Насосный агрегат - это система из одного или нескольких подключенных насосов, в зависимости от требований установки или сети. В больших установках один из насосов обычно является резервным. Расширенные комплекты имеют напорный и всасывающий коллекторы из оцинкованной или нержавеющей стали с соединениями с отдельными насосами, заканчивающимися фланцами или шаровыми кранами с резьбовыми патрубками. В комплект также входят обратные клапаны и датчики давления (всасывания и нагнетания) для защиты от работы всухую.

Источник: https://vito-group.ru.

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