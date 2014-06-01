Селекция пшеницы в разных странах

В Северной Дакоте и в Монтане особенно ценные работы по яровой пшенице проведены д-ром Волдроном, выведшим путем скрещивания сортов Маркиз и Кота новый превосходный сорт яровой пшеницы Серее, устойчивый к стеблевой ржавчине.

В штате Вашингтон, в городе Пульман, большие работы ведутся под руководством д-ра Гейнца, особенно много сделавшего по выведению иммунных сортов к головне.

В Канзасе широкие работы ведутся под руководством д-ра Паркера. Здесь сосредоточена главным образом работа по озимым пшеницам. Основное направление — засухоустойчивость и устойчивость к грибным заболеваниям, а также к шведской и гессенской мухам. Большие работы ведутся по селекции озимой пшеницы в штате Небраска под руководством д-ра Кизельбаха (Таланов, 1931). AGTC переводчик поможет вам вести дела с иностранными партнерами, осуществляя профессиональный перевод документов, подробнее читайте на сайте agtc.ru.

Отметим интересные работы по устойчивости к заболеваниям фуза- риозом, проводимые Висконсинским университетом в Мадисоне под руководством д-ра Диксона. В Корнельском университете при Институте селекции ведется методологическая работа по селекции пшеницы под руководством д-ра Лова.

Почти при всех перечисленных станциях поставлены широкие методологические работы по изучению мукомольно-хлебопекарных особенностей сортов. Особенно оригинальные работы в этом отношении проводятся в Вашингтоне Департаментом земледелия, а также в Миннезоте и Канзасе. В Миннеаполисе во главе этой работы стоит Бейли, автор превосходной книги «Химия пшеничной муки» (русский перевод 1933 г., Снабтехиздат, Москва—Ленинград).

Отметим работу по селекции в условиях орошения, проводимую в штатах Колорадо, Монтана, Калифорния.

Основная работа по синтезу всей исследовательской работы в Соединенных Штатах, по систематическому изучению сортового разнообразия, , а также методологические работы по отдаленной гибридизации и вся работа по государственному сортоиспытанию проводятся небольшой группой исследователей в Бюро растительной индустрии в Вашингтоне, возглавляемом в настоящее время д-ром Кларком (до 1931 г. этим делом ведал д-р Лейти)- Это главное информационное учреждение, в котором можно в короткое время узнать все, что делается по пшенице в. стране.

Аргентина. Развитие железных дорог в глубь пампы стимулировало расширение посевов пшеницы с 3 250 000 га в 1900 г. до 8 600 000 га к 1931 г. Наряду с этим за последние десятилетия наблюдается определенное повышение урожайности, которое вызвано главным образом достижениями селекции; при этом таково заключение не самих селекционеров, а экономистов (Т. Н. Brinkmann). В основном здесь возделывается мягкая пшеница, очень редко твердые пшеницы, главным образом сорт Candeal.

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