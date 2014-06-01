Некоторые свадебные традиции, связанные с обручальными кольцами

Обычай обмениваться обручальными кольцами можно встретить почти в каждой культуре. Исторически это делалось либо в ходе боя перед решающим сражением, либо во время свадьбы. Супруга носит его как символ семейной приверженности верности. Это тип ювелирных изделий, который человек должен носить в течение жизни, чтобы доказывать всю оставшуюся жизнь свою привязанность любимому.

Не только в Западных странах, но и в странах Восточных обмен кольцами рассматривается как обязательство на всю жизнь. В некоторых странах обручальное кольцо носят на безымянном пальце левой руки. В других странах кольцо носят на пальце правой руки. Если вас интересует гравировка на металле, тогда смело обращайтесь на профильный сайт компании http://grafika-l.ru/gravirovka-na-metalle, где вы узнаете все подробности и детали.

На сегодняшний день существует огромное количество обручальных колец различных по дизайну, которые удовлетворят любого покупателя не зависимо от его веры, культуры и национальных традиций.

Достаточно выбрать ювелирный бутик, и вы увидите это разнообразие обручальных колец обусловлено историческим влиянием народных традиций. Из страниц истории мы знаем, что обручальные кольца использовались в качестве символа брака двух душ. Такая традиция существовала не только в западных странах, но и в древней Индии. Из исторических документов мы можем найти примеры этого ритуала или обычая до свадьбы в индийской культуре.

Обычно простой золотой пояс или кольцо используется в качестве обручального кольца. Популярность золота в этом случае зависит от того, что золото является прочным металлом, многие могут позволить его себе, и оно пригодно для ежедневного использования. Кроме того, в Восточных странах золото считается благоприятствующим успеху металлом и, таким образом, обуславливается его популярность. Установлено, что женщины, как правило, носят узкие полосы или кольца, а мужчины более широкие полосы или кольца. Следует сказать об особом историческом фоне и некоторых убеждениях о форме обручального кольца.

Во Франции и в основном во франкоязычных странах довольно популярен дизайн из трех переплетенных колец. Эти три переплетенных кольца символизируют три христианские добродетели: "вера", "надежда" и "любовь". Здесь «любовь» - это слово, которое указывает на конкретный тип идеальной бескорыстной любви и является синонимом греческого слова «агапэ». Женщины в греческой и анатолийской культуре (территория современной Турции), придавали кольцам символ «головоломки» свадьбы. Эти кольца по составу представляли собой набор взаимосвязанных металлических групп.

А идея в том, что невеста должна организовать их таким образом, чтобы сформировать одно кольцо, состоящее из разных металлов. Традиционно мужчины должны были дарить этот тип кольца как испытание моногамии своих женщин. Со временем этот ритуал устарел, как и многие другие. В Северной Америке и в европейских странах женщины зачастую носят два кольца на одном пальце. Это простое и обручальное кольцо. Они покупают такие кольца в качестве пары для обручального кольца и предназначены для сочетания друг с другом. И более того, иногда можно увидеть, что женщины, состоящие в браке в течение длительного времени, носят три кольца на пальце.

Это простое кольцо, обручальное кольцо и кольцо верности. Такая модель носить кольца очень распространена в Великобритании. Гравировка свадебного кольца популярна среди пар из Соединенных Штатов. Кельтские конструкций выгравированы или выполнены в форме тиснения с дизайном кельтских «узлов», которые символизирует единство и непрерывность.

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