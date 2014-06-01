Снятие и установка сцепления на Таврии Нова/Славута

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Основными неисправностями, для устранения которых приходится снимать и разбирать сцепление, является:
Рекомендация. При поломке сцепления желательно менять все его компоненты одновременно (ведущий и ведомый диски, подшипник выключения сцепления), поскольку процедура замены сцепления трудоемкая, а неповрежденные компоненты сцепления уже немного износились. Если их снова установить, то через сравнительно небольшое время может потребоваться повторная замена сцепления. Читайте больше фактов про автомобили и не только на сайте: https://igis.ru/blog/item-16872. Примечание. В связи с особенностями компоновки автомобиля сцепление можно снять только на снятом силовом агрегате, так как для этого требуется снятие коробки передач, которую, в свою очередь, снять с силового агрегата, установленного на автомобиль, невозможно.