Снятие и установка сцепления на Таврии Нова/Славута

Основными неисправностями, для устранения которых приходится снимать и разбирать сцепление, является:

рывки при работе сцепления;

повышенный шум при включении сцепления;

неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»);

неполное включение сцепления (сцепление «буксует»).

Рекомендация. При поломке сцепления желательно менять все его компоненты одновременно (ведущий и ведомый диски, подшипник выключения сцепления), поскольку процедура замены сцепления трудоемкая, а неповрежденные компоненты сцепления уже немного износились. Если их снова установить, то через сравнительно небольшое время может потребоваться повторная замена сцепления. Читайте больше фактов про автомобили и не только на сайте: https://igis.ru/blog/item-16872. Примечание. В связи с особенностями компоновки автомобиля сцепление можно снять только на снятом силовом агрегате, так как для этого требуется снятие коробки передач, которую, в свою очередь, снять с силового агрегата, установленного на автомобиль, невозможно.

Рекомендация

Если планируете устанавливать старый нажимной диск, следует пометить (маркером или краской) взаиморасположение маховика и кожуха диска, чтобы установить нажимной диск в правильное положение, сохранив балансировку. Удерживайте монтажной лопаткой (или отверткой) маховик от проворачивания и выкрутите 6 крепежных болтов кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжка болтов ослабляется равномерно, т. е. каждый болт поочередно откручивается по одному обороту ключа, следуя по диаметру. Далее снимаем нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск. Осматриваем ведомый диск сцепления на отсутствие трещин на деталях ведомого диска. Также проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены меньше чем на 0, 2 мм, ослаблены заклепочные соединения или поверхность фрикционных накладок замаслена, то ведомый диск подлежит замене. Примечание. При замасленности накладок ведомого диска следует проверить состояние сальника первичного вала КПП, так как возможно потребуется его замена. Затем проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пробуя переместить их в гнездах ступицы рукой. В случае повреждений или легкого перемещения пружин в гнездах диск подлежит замене. Если при осмотре выявлено коробление ведомого диска, проверяем его биение. При биении более 0, 5 мм диск подлежит замене. Теперь осматриваем рабочие поверхности трения нажимного диска и маховика: глубокие риски, забоины, задировы, явные следы перегрева и не допустимы. При наличии этих дефектов поврежденные узлы подлежат замене. Если заклепочные соединения А деталей нажимного диска и кожуха ослаблены, нажимной диск меняется в сборе. Визуально оцениваем состояние диафрагменной пружины В нажимного диска на отсутствие трещин. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости без явных следов износа, который должен быть не более 0, 8 мм. Иначе нажимной диск необходимо заменить в сборе. Перед установкой сцепления нужно проверить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. Если необходимо, устраняем причины заедания или заменяем поврежденные детали. После этого нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку. Устанавливая сцепление, сначала установите ведомый диск с помощью оправки, которую можно изготовить из первичного вала КПП, удалив шестерни. Примечание. Ведомый диск устанавливайте таким способом, чтобы выступающая часть ступицы диска «смотрела» в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления. Дальше установите кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и закрутите крепежные болты кожуха к маховику. Болты следует вкручивать равномерно, по одному обороту ключа каждый, по очереди переходя от болта к болту по диаметру с требуемым моментом затяжки. Затем снимаем оправку и устанавливаем коробку передач. В конце устанавливаем нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и регулируем длину резьбового наконечника троса. Инструменты: ключ или торцовая головка на 8 отвертка оправка для центрирования ведомого диска.

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