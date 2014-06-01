Куда поехать отдохнуть

Феодосия – крымский курорт, один из самых примечательных и уютных уголков полуострова. Здесь удивительная атмосфера, созданная самой природой, богатое историческое и культурное наследие. Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч отдыхающих. Город принимает всех гостей с искренним радушием и домашним теплом.

В близлежащем поселке Береговое, в 150 м от берега расположился пансионат золотой берег – вдали от городского шума и суеты. Продуманное транспортное сообщение позволяет любителям активного отдыха посещать музеи, ездить на экскурсии, просто весело проводить время в барах, кафе, которыми изобилует Феодосия.

В самом же пансионате предоставляются самые комфортные условия для отдыхающих. Круглосуточная охрана, закрытая парковка, обустроенная территория как для детей, так и взрослых, двухместные номера в коттеджах или современных корпусах. Словом, здесь можно отдыхать в свое удовольствие, не заботясь буквально ни о чем, ведь все заботы берут на себя сотрудники пансионата.

Выбрать и забронировать понравившийся номер предоставляется возможность прямо на сайте пансионата. Более детальную информацию о проживании, питании, прочих возможностях отдыха здесь можно узнать у оператора по телефону. Контактные данные указаны в соответствующем разделе веб-ресурса.

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