Виды систем вентиляции для закрытых бассейнов

В результате испарения большого количества влаги в плавательных бассейнах, сильно возрастает влажность воздуха. Это приводит к возникновению на поверхности окон конденсата, который способствует развитию плесени и коррозии, в результате чего конструкция начинает разрушаться. Если вас интересует отопительное оборудование для вашего дома, то в таком случае лучше всего обращаться к специалистам в профильную компанию. Все детали подробности вы можете узнать на профильном и специализированном сайте https://slutsk24.by/2021/02/20/otopitelnoe-oborudovanie-dlya-tvoego-doma/.

Избавиться от испарения воды с поверхности бассейна сто процентов вряд ли возможно, тем не менее есть возможность снизить его до допустимой нормы с помощью агрегатов для осушения, вентиляции или система вентиляции бассейнов в сочетании с осушителем. Наиболее распространенные методы предотвращения влажности – с помощью осушителей или системой приточно-вытяжной вентиляции, где используется пластинчатый рекуператор.

Осушители применяются, если бассейн изначально построен без вентиляции и кондиционирования. Когда воздух проходит через осушитель, он теряет влагу, а конденсат стекает по выделенным каналам. Существенный минус такой системы – теплопотери.

Приточно вытяжная вентиляция является наиболее эффективным методом для борьбы с избыточной влажностью. Подобные системы с помощью оцинкованных воздуховодов осуществляют постоянный воздухообмен, благодаря нему отработанный воздух заменяется свежим. Так же система позволяет реализовать систему очистки воздуха от вредоносных бактерий, чего не позволяет сделать осушитель.

В Некоторых случаях в установки приточно-вытяжных систем закладывают пластинчатый рекуператор. Благодаря такой системе, вентиляционно отопительное оборудование становится значительно компактней, а это часто играет существенную роль в бассейнах частного типа. Помимо того рекуператор подогревает приточный воздух за счет вытяжного, что дает экономить около 50-80% тепла. В результате такой экономии, намного уменьшается эксплуатационная нагрузка отопительной системы приточно-вытяжной вентиляционной установки.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...