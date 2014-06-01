Шумоизоляция багажника и задней двери Mazda Familia S-Wagon

Перед проведением шумоизоляции багажника автомобиля Mazda Familia S-Wagon необходимо снять всю обшивку и прочие мелочи в багажнике. Клипсы желательно постараться не ломать. На фото показаны защелки, которые стоят почти на всех пластиковых деталях багажника. Они довольно крепкие, но выдергивать их следует аккуратно, они то выдержат, а вот пластик - нет. Перед обратной сборкой надо подогнуть до заводского состояния, чтобы крепко сидели в посадочном месте. Верхняя пластмассовая обшивка крепится на пластиковых клипсах, ее следует просто аккуратно вытащить вверх. На этом сайте https://buzulukmedia.ru/kogda-nuzhna-zamena-masla-v-akpp/ можно узнать, какгда нужна замена масла в АКПП.

Боковая поддержка заднего сиденья крепится на одном болту снизу на крючке посередине (после откручивания болта нужно просто поднять вверх). После снятия получится примерно так. Аналогичные действия проводятся при замене задних стоек. На фото можно увидеть верхнюю клипсу боковой обшивки багажника (их всего три, одна на фото, а две находятся за боковой поддержкой задних сидений). Снятые детали багажника: Если в автомобиле установлено ГБО, то перед снятием газового баллона желательно держать при себе огнетушитель. После нескольких часов работы багажник готов для обработки. С помощью теплового пистолета снимите старую шумоизоляцию.

Неотъемлемой частью шумоизоляции является генеральная уборка. Для этого понадобится тряпка и ведро с водой, отмывая всю потенциальную поверхность для наклеивания шумоизоляционного материала. После того, как вся поверхность высохла, обязательно следует все обезжирить, иначе материал плохо приклеится. Инструмент для проведения шумоизоляционных работ Небольшими отрезками обклеиваем трудно-рельефные участки шумоизоляционным материалом, делаем внахлест для большей жесткости. На колесные арки в стык клеим материал.

На пол багажника и проемы окон используем материал потоньше. Важно! При обклейке необходимо помечать расположение всех отверстий, которые участвуют в обратной сборке обшивки багажника. После обклеивания можно все собирать в обратной последовательности. Все стыки проклеиваем материалом Специфик. Весь пластик утяжеляем небольшими отрезками шумоизоляционного материала (это нужно делать обязательно), чтобы убрать всю звонкость пластика. Теперь переходим к шумоизоляции задних дверей багажника. Для начала необходимо снять пластиковую облицовку двери. Она крепится на металлических клипсах, которые ее достаточно хорошо держат, надо тянуть сильно, но аккуратно.

В итоге все аккуратно снимается и подготавливается к дальнейшей работе. Снова берем ведро с водой, тряпки и обезжириватель для того, чтобы помыть, почистить и обработать уайт-спиритом. Можно не обклеивать внутри двери, поскольку там маленькая площадь и весьма неудобно работать, а просто закрыть технологические отверстия и поверх них наклеить изолятор звука. Декоративную накладку следует также обклеить, чтобы пластик утратил свой характерный звон, ему для этого нужно совсем не много. Для того чтобы не скрипели края пластика, их нужно обклеить по краю Специфика. После этого должен получиться аккуратный и мягкий на ощупь бортик.

Все металлические клипсы возвращаем в заводское состояние с помощью пассатижей, загибаем, после чего они плотно насаживаются на свои места. Необходимо помнить, что все светлые клипсы идут по углам, а черные - внутри пластмассы. Вот так все выглядит по завершению. Далее переходим к центральной стойке. Чтобы ее разобрать, необходимо вначале снять декорацию с заднего и переднего порогов. Будет много грязи. Нижняя пластмассовая часть снимается тяжело. Один ее край, который обращен к заднему пассажирскому месту, надо выгнуть из паза, в качестве которого сама стойка. Затем откручиваем верхнее крепление ремешка. И среднее крепление.

Снимите верхнюю пластмассовую часть, крепящуюся на одной клипсе сверху. Далее снимите рельсу для верхнего крепления ремня, выкрутив два болта на 17. И аккуратно клеим шумоизоляционный материал. Затем второй слой. Аналогично обклеивается и пластик. Для небольшого поглощения шума от ремней и внутренних его механизмов, можно наклеить вот такой приятный на ощупь материал, который отлично поглощает шум декоративной пластмассовой части обшивки.

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