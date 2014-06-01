Заказать отводы стальные

Трубопроводные отводы представляют собой изделия, которые имеют специальный изогнутый угол определенного наклона. Используют изделия при монтаже магистральных технологических магистралей. Если вас интересуют отводы стальные цена, то предлагаем перейти на сайт поставщика - гипермаркет сантехники и познакомиться с ценами. Для оптовых покупателей действует специальная система ценовых предложений. Доставка осуществляется по Москве и области, а также Питеру и Ленинградской области.

Область эксплуатации и преимущества

Незаменимы отводы в нефтегазовой отрасли, их используют в системе водоснабжения, отопления. Востребованы изделия в энергетической промышленности, в металлургии. Конечно же, без стальных отводов невозможно провести монтаж бытовых трубопроводов или насосных станций. В быту системы комплектуются изогнутыми отводами. Преимущества использования стальных отводов налицо:

изделия позволяют осуществить плавный поворот трубопровода;

высокие показатели устойчивости к агрессивной среде;

большой срок службы;

высокие характеристики прочности.

Изготавливаются изделия из стали разного вида, что позволяет выбирать отводы для решения конкретных задач. На каждое изделие дается гарантия качества.

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