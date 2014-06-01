Первая семейная проблема - квартирный переезд

Вот и кончался медовый месяц! На смену праздника приходят первые бытовые проблемы: ведение домашнего хозяйства и их распределение между супругами, планирование совместных покупок и, конечно же, ожидание новорожденного. И мало кто предполагает, что первой бытовой проблемой в новой семье становится, как правило, квартирный переезд. CMR24|Сайт поиска грузов и транспорта может решить актуальные вопросы по перевозкам и грузам.

Да, переезд хуже пожара! Ну, нечего, главное вооружиться знаниями и все пройдет хорошо. У квартирного переезда имеется множество деталей, которые необходимо учитывать, обращаясь за этой услугой. Если потребовалось перевезти мебель и необходимые вещи, то обратившись в фирму, специализирующуюся на такой работе, нужно в первую очередь сообщить менеджеру о количестве и общем объеме транспортируемого имущества. Это нужно сделать, чтобы сотрудники транспортной организации смогли спланировать и рассчитать стоимость работ, а также необходимое количество упаковочного материала.

В таком случае квартирный переезд пройдет без неприятных последствий. Также фирма перевозчик предоставляет ряд дополнительных услуг, без которых можно обратиться и к обычным грузчикам. Хорошая организация гарантирует сохранность вещей при перевозке и несет за них материальную ответственность Перед выполнением работ необходимо заключить договор. Он потребуется при любых видах переезда, будь-то дачный, квартирный или офисный. В договоре указывается материальная ответственность перевозчика в случае порчи имущества, а также условия страховки. В договоре оговариваются сроки, вид транспорта и другие условия.

После планирования грузчики выполняют упаковку груза. При необходимости мебель и различные элементы интерьера разбирают на составные части. Производят сортировку, маркировку и погрузку всех предметов. Прежде всего, квартирный переезд связан с перевозкой различных предметов мебели, бытовой техники и остальных крупных вещей из старого места жительства на новое.

Выполнение такой задачи может быть по силам только специализированной компании, осуществляющей грузоперевозки (квартирный переезд). Только профессионалы могут обеспечить сохранность имущества при перевозке и установке. Грузчики, находящиеся в штате организаций, предоставляющих услуги по квартирному переезду, должны обладать необходимым профессионализмом. Во-первых, они должны выслушать и учесть все рекомендации и пожелания заказчика по транспортировке имущества. Во время квартирного переезда хорошая компания должна обеспечить нормальную погрузку и разгрузку, транспортировку предметов быта заказчика.

Кроме этого гарантируется сохранность перевозимых вещей и несется материальная ответственность по договору. При необходимости использования большого количества техники также следует обратиться в компанию, имеющую приличный машинный парк.

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