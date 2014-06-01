Популярность экологического строительства за последние годы значительно возросла. Это обусловлено естественной красотой сруба и абсолютной безопасностью для здоровья, а также окружающей среды. Строительство домов из рубленого бревна имеет богатую историю. До настоящего времени, храмы с успехом служат более трёхсот лет. Данный факт является подтверждением долговечности зданий, построенных подобным способом. Если нужно провести строительную экспертизу, то закажите услугу здесь e-ts.ru.

Строительным материалом служат огромное количество деревянных домов, поражают своей уникальностью. Некоторые из породы с прочной древесиной. Непосредственно перед постройкой, брёвна подвергаются незначительной обработке, вследствие которой уплотняется структура волокна. Такая процедура способствует успешному препятствованию внешним воздействиям и влаге. Необходимо отметить, что все предварительные работы исключают применение химических или любых других токсичных препаратов. Специалисты строительства из брёвен используют свои «фирменные» способы, которые максимально увеличивают срок эксплуатации построенных сооружений. Сейчас работает большое количество мастеров, которые применяют принципы возведения срубов, передаваемые из поколения в поколение.

Строительство домов из рубленого бревна своими руками

Незначительные по размеру постройки можно выполнить своими силами, но строительство домов из рубленого бревна целесообразно поручить мастерам своего дела. При этом необходимо учесть, что бригада специалистов должна сама подбирать брёвна. Как правило, применяются бревна, имеющие разные диаметры. Их подготовка осуществляется старинными методами. При этом все работы выполняются при помощи топора и лопаты. Сначала с помощью скребка, лопаты или топора удаляются сучья и кора. Следующим этапом производится снятие плотного слоя коры. Эту зачистку проводят, используя специальный инструмент – скобель. После такой очистки строительный материал становится чистым и белым.

Возведение зданий осуществляется с применением различных строительных особенностей. Каждый метод заслуживает внимания и нельзя однозначно определить самый эффективный. Наиболее часто укладывается одно бревно на другое, которые по углам соединяются, таким образом, после чего образуются выступающие концы. Многие заказчики предпочитают укладку без угловых выступов. Каждый вид укладки имеет свои положительные и отрицательные характеристики. К примеру, если строительство домов из рубленого бревна проводилось с угловыми остатками, то теряется часть стройматериала на каждом уложенном бревне. Такая потеря составляет около полуметра каждого элемента, но при такой укладке обеспечивается более тёплый угол и эстетическая привлекательность. Рубка, без выступов по углам, обеспечивает существенную экономию древесины, но после усадки возникает необходимость утепления.

Единственным недостатком является неизбежная усушка древесины, которая влечет осадку здания. Но проблема легко устраняется ещё на этапе проектирования, в котором она предусматривается в закладке высоты сруба. Строительство домов из рубленого бревна выполняется с учетом осадки и закладывается на несколько дециметров выше. Самое главное, учесть просадку над дверными и оконными проёмами. Зазоры, предусмотренные для осадки, заполняются различными теплоизоляционными компонентами. Важно отметить, что в настоящее время существуют кампании, которые выполняют строительство домов из рубленого бревна с высоким качеством и на основании проверенных временем технологий, результатом которого будет комфортное жильё.

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