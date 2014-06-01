Арендуем выделенный сервер

Чтобы ваш интернет-ресурс был всегда доступен и популярен, рекомендуется выбрать VPS сервер в Швейцарии, который отличается стабильной и уверенной работой. Это виртуальный сервер доступен в любой время и легко запускается в течение пяти минут. Для управления подобным ресурсом используются инновационные технологические наработки, которые позволяют делать это оперативно и на интуитивном уровне.

Достаточно выбрать собственный хостинг план для моментального создания индивидуальной учетной записи. В зависимости от потребностей и критериев потенциального клиента, предлагаются несколько тарифных пакета, которые отличаются пропускной способностью хостинга, дисковым пространством и выделенной RAM, а также ценовым критерием выбранной услуги.

Можно также получить выделенный сервер, который дает массу преимуществ и позволяет включить дополнительные услуги. Можно включить дополнительное обновление памяти в любой период работы сервера и обеспечить себя большим объемом оперативной памяти. Предоставляются также резервные источники питания, обновления сети и дополнительный уровень безопасности. Если ваша работа связана с ценной информацией и не должна прерываться, в случае сбоя питания, рекомендуется установить дополнительную защиту в виде резервного блока.

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