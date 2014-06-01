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      • Где приобрести электрокамин

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:03
      (голосов: 0)

      Благоустройство помещения гостевого дома или личного кабинета связанно с проведением ряда работ, по созданию соответствующего дизайна помещения, отделки потолков и стен и создания домашнего уюта. Безусловно любому помещению добавит антураж современный камин, совмещающий в себе ни только стилистику каминных залов прошлого, но и многофункциональность современных устройств востребованных в оформлении помещения. Представленные на сайте компании вариации каминов различны по своему оформлению и исполнению, в основе современных моделей находится линейный электрокамин успешно выполняющий ни только декоративную функцию, но и ряд задач, связанных с обогревом помещения.

      Преимущество приобретения современного электрокамина в сравнении с классическим камином.

      1. Высокая надежность оборудования и его безопасность, позволяющая свести к минимуму работы связанные с обслуживанием камина;
      2. отсутствие необходимости контроля температурного режима благодаря встроенным датчикам, отвечающим за поддержание микроклимата в помещении;
      3. доступная цена, совмещённая с высокой функциональностью камина;
      4. бесплатное консультирование и помощь в подборе подходящей модели камина;
      5. удобная система оплаты и доставки электрокамина.

      Специалисты компании «Royal Flame» также готовы реализовать Ваши дизайнерские идеи, выполнив производства камина под заказ, с учетом пожеланий клиента и выбора оптимального материала отделки портала, что позволит украсить Ваше помещение современным аксессуаром роскоши и комфорта.

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