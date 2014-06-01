Средства для химчистки автомобиля

FreeSMI
Независимый новостной портал
Бесплатно - в Viber
Каждый автовладелец уделяет пристальное внимание чистке салона машины. Но часто случается и такое, что загрязнения достаточно трудно устранить при помощи стандартных средств. Это могут быть жирные пятна от еды, засохшая грязь и другие неприятные загрязнения. При этом помочь в решении проблемы смогут продукты для химчистки.
Салон машины считается сложнейшим местом для качественной химчистки, если говорить об используемых способах и средствах. На это большим образом влияют различные типы материалов: натуральная кожа, металл, пластик, зеркала, резина, экокожа.
К каждому из перечисленных материалов нужно подобрать свой уход и способы по устранению как простых, так и сложных пятен. Обязательным условием следует соблюдение советов автопроизводителя по использованию той или иной химии.
Для того чтобы салон транспорта продолжительный срок находился в отличном состоянии, внутри сохранялся приятный аромат, чистку пространства стоит проводить только высококачественными продуктами. Специалисты рекомендуют покупать сразу готовые наборы, в составе которых будут эффективные средства для ухода за материалом любого типа.
Поскольку на рынке детейлинга представлены разнообразные составы для химчистки машины, их все можно разделить на пару групп:
Особенно важно при подборе автохимии внимательно проследить за тем, какой материал был использован для отделки салоны вашей машины. Ведь, например, продукты для ухода за изделиями из кожи совершенно не подходят для тканевого салона.
Дополнительный момент: средство для очищения обивки может быть как для сухой химчистки, так и для влажной очистки поверхности.
В интернет-магазине 1CAR имеются эффективные продукты в различной ценовой категории. Кроме данных изделий, на сайте продаются всевозможные товары для детейлинга, также действует отличная бонусная система для выгодных покупок.