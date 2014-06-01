Средства для химчистки автомобиля

Каждый автовладелец уделяет пристальное внимание чистке салона машины. Но часто случается и такое, что загрязнения достаточно трудно устранить при помощи стандартных средств. Это могут быть жирные пятна от еды, засохшая грязь и другие неприятные загрязнения. При этом помочь в решении проблемы смогут продукты для химчистки.

Нюансы ухода за салоном авто

Салон машины считается сложнейшим местом для качественной химчистки, если говорить об используемых способах и средствах. На это большим образом влияют различные типы материалов: натуральная кожа, металл, пластик, зеркала, резина, экокожа.

К каждому из перечисленных материалов нужно подобрать свой уход и способы по устранению как простых, так и сложных пятен. Обязательным условием следует соблюдение советов автопроизводителя по использованию той или иной химии.

Для того чтобы салон транспорта продолжительный срок находился в отличном состоянии, внутри сохранялся приятный аромат, чистку пространства стоит проводить только высококачественными продуктами. Специалисты рекомендуют покупать сразу готовые наборы, в составе которых будут эффективные средства для ухода за материалом любого типа.

Типы автохимии для ухода за салоном автомобиля

Поскольку на рынке детейлинга представлены разнообразные составы для химчистки машины, их все можно разделить на пару групп:

продукты для очищения пластика, которые к тому же восстанавливают цвет и полируют мелкие повреждения;

универсальные товары, очищающие грязь с поверхности любого вида;

составы для очищения и ухода за искусственной и натуральной кожей, которые продлевают срок их эксплуатации;

средства для очищения зеркал и стекол, разводы при этом не остаются.

Особенно важно при подборе автохимии внимательно проследить за тем, какой материал был использован для отделки салоны вашей машины. Ведь, например, продукты для ухода за изделиями из кожи совершенно не подходят для тканевого салона.

Дополнительный момент: средство для очищения обивки может быть как для сухой химчистки, так и для влажной очистки поверхности.

Где представлен большой выбор средств для химчистки салона автомобиля?

В интернет-магазине 1CAR имеются эффективные продукты в различной ценовой категории. Кроме данных изделий, на сайте продаются всевозможные товары для детейлинга, также действует отличная бонусная система для выгодных покупок.

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