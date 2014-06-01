Родители и дети: как наладить отношения

Проблемы отцов и детей существуют уже давно. Причем, в данном отношении речь идет не о единичных случаях, а достаточно внушительном количестве примеров. Соответственно, есть смысл предметно разобраться со всеми сложностями взаимоотношений, чтобы понять, что надо делать, а каких действий лучше всего избежать. Подробнее тут можно узнать при посещении специализированного ресурса. Речь идет о тематическом сайте, знакомство, с информацией которого поможет, если не решить проблемы, то предметно познакомиться с основными правилами поведения родителей в отношении их детей, что поможет выработать правильную стратегию поведения.

Основные моменты

Психологи рекомендуют уделить внимание следующим правилам:

Без крика. Все, абсолютно все вопросы с ребенком, независимо от его возраста, можно решить, не повышая голос. И, пусть, временами сдержать себя достаточно сложно, все же переходить на крик не стоит в любом случае. Без угроз. Не надо угрожать разного рода наказаниями или негативными последствиями. Нужно спокойно обрисовать ребенку возможную ситуацию, чтобы он сам принял правильное решение. Без оскорблений. По оценкам специалистов, именно этот момент считается одним из самых сложных. Предельно важно удержаться от оскорблений, ведь неосторожное слово в любом возрасте может стать причиной серьезных психологических проблем.

Правильный подход

Важно учесть, что проблемы в отношениях между родителями и детьми не решаются самостоятельно. Да, есть ситуации, в которых просто нужно выждать определенное время, но принимать решение все равно придется. И профессиональные психологи рекомендуют отнестись к этому вопросу с пониманием. Важно услышать не только свое мнение, но и прислушаться к тому, что говорит ребенок. Создание доверительных отношений – это сложный процесс, но именно от его удачного завершения зависит будущее, как ребенка, так и родителей.

Профессиональная помощь

Обращение к практикующему психологу – это не слабость или признание себя плохим родителем. Наоборот, умение спокойно относиться к помощи профессионалов выступает взрослым и грамотным решением, что характерно для умного человека. Главное, найти опытного специалиста, практикующегося на разрешении именно семейных конфликтов, что отразится на качестве услуг. Благо, в современном мире сложностей с поиском надежного психолога не возникает.

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