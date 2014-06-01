Косметические лазеры: какие они бывают и когда применяются

Бьюти-индустрия за последнее десятилетие сделала огромный шаг вперед. Косметологический лазер, к примеру, раньше использовался не часто, а подобное удовольствие стояло очень дорого. Не каждая могла позволить себе это. Сейчас же лазерные процедуры доступны даже дамам со средним уровнем дохода. Благодаря доступности многие девушки хотели бы попробовать лазерные процедуры, однако дамы мало что знают о лазерах, поэтому опасаются. На самом деле в косметологических лазерах нет ничего страшного.

Виды косметологических лазеров

Эрбиевый лазер - это один из видом аблятивных лазеров. Лазерный луч высокой температуры моментально проникает в верхние слои кожи и испаряет их. Этим лазером проводятся следующие процедуры: лазерная шлифовка, глубокие пилинги, удаление шрамов и рубцом, удаление небольших новообразований (родинки, бородавки), выравнивание тона кожи. Не менее распространены и диодные лазеры. Лазерный луч нагревает пигмент, который находится в эпидермальных клетках. Это ведет к его разрушению. Еще в косметологии используются рубиновые лазеры. Они применяются для удаления татуировок, лазерной эпиляция, удаление пигментных пятен. На сайте fotona.ru можно приобрести все вышеперечисленные лазеры.

Почему девушки боятся лазерной косметологии

На сегодняшний день в лазерной косметологии существует много мифов. Например, некоторые уверены, что лазер способен нанести вред внутренним органам. Кожа является защитным барьером. Без нарушения целостности кожи навредить внутренним органам невозможно. Лазер, как известно, не повреждает кожный покров. Также некоторые боятся, что лазерные лучи могут вызвать развитие раковой опухоли. Каких-либо то успешных научных исследований, которые бы подтверждали подобную взаимосвязь, нет.

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