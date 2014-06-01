Особенности выбора сковороды

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Сложно представить кухню, в которой отсутствует сковорода. Ведь как раз с ее применением осуществляется жарка разных продуктов. Поэтому когда она начинает нуждаться в замене, многие задумываются о том, как не ошибиться в выборе новой сковороды? Ведь их в продаже представлено неплохое разнообразие. И между собой отличаются они, не лишь размерами и дизайном, но также и металлом.
Поэтому неудивительно, что многие люди, рассматривая присутствующие в продаже сковородки, часто не знают, как определится с выбором. Казалось бы, тут и думать нечего, нужно покупать изделие с антипригарным покрытием. Действительно, оно является одними из лучших вариантов, с использованием, которого можно неплохо сэкономить на масле.
Но такие сковороды в отличие от других аналогичных изделий, такие сковороды не подходят для долгой жарки еды при высокой температуре. Потому что, высокая температура приводит к тому, что имеющееся в сковороде покрытие начинает выделять токсичные вещества. Из-за этой особенности, большинством людей отдается предпочтение обычной сковороде, изготовленной из алюминия или чугуна.
Для начала следует сказать, что при выборе сковороды, нужно обращать внимание именно на металл, из которого она состоит. И только впоследствии брать во внимание стоимость изделия. Ведь сковороду сейчас по низкой цене, можно легко найти из любого металла и даже с антипригарным покрытием. Например, неплохое их разнообразие по низкой цене предлагается на сайте https://dommo.ru интернет-магазина «Доммо».
Но из какого металла лучше ее выбирать? Если планируется ее использовать для длительной жарки на высокой температуре, то стоит подумать о покупке изделия из чугуна. Такая сковорода не только хорошо переносит высокие температуры, но и отличается способностью равномерно распределять тепло. Но такие изделия отличаются существенным весом. Алюминиевые сковороды отличаются легкостью, но и непродолжительным сроком эксплуатации.