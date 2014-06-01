Покупаем качественный провод

Провода, монтажные кабели – все это пользуется спросом среди многочисленных покупателей. Если они хотят получить действительно качественный продукт, стоит обратиться в компанию «Велес». Она предлагает выгодные условия своим клиентам, вот почему они возвращаются снова и снова.

При необходимости вы сможете приобрести провод мгтфэ, а также МГТФ. Такая продукция доступна для представителей российской столицы, Подмосковья. На выбор предлагается несколько типоразмеров, следовательно, каждый найдет для себя наиболее подходящее изделие.

МГТФ имеет разный диапазон сечений, максимальное значение – 2,5 мм. А вот МГТФЭ не может этим похвастаться, его сечение находится в диапазоне 0,07-0,35 мм. Фактически это одинаковая продукция, только во втором случае имеется экран. Последний представляет собой оплетку, основой которой являются луженые проволоки из меди.

Подобный провод может иметь 1-4 жилы. В обозначении обязательно есть цифра в начале, которая позволяет понять, сколько жил. Число в конце показывает, каково сечение продукции. Эксплуатация купленного товара возможна в разных климатических условиях. Температура может подниматься до +220оС и опускаться до -60оС. Однако важно, чтобы влажность не превышала 80%.

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