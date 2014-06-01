Выбираем лазерный гравер по металлу

Современный лазерный гравер по металлу способен не только наносить сложные рисунки, но и кроить материалы. Другими словами, осуществлять обработку резанием. К сожалению, в силу физических особенностей он может быть только твердотелым, что уже негативно отражается на стоимости. Общедоступные газовые лазеры одинаково хорошо подходят к самым разным материалам от картона до стекла, за исключением металлов.

Ключевым критерием выбора являет мощность устройства, которая неразрывно связана с производительностью. Разброс довольно большой 15…200Вт. В соответствующей прогрессии растут и цены. Поэтому определиться с целевым предназначением необходимо до похода в специализированный магазин. Переплачивать за невостребованный функционал никому неинтересно.

Еще один важный момент связан с размерами рабочей зоны, который также влияет на стоимость. Для промышленного гравера она должна быть по возможности максимально большой, а частному предпринимателю подобные масштабы явно не нужны. В особенности если он работает с бирками, брелоками и прочей мелкой сувенирной продукцией.

Наличие автоматизации входит в число обязательных опций, а все остальное – по желанию.

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