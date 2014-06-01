Портулак огородный: из дикой культуры

Сведения о портулаке доходят до нас с незапамятных времен. В Древнем Риме, Греции и Египте его употребляли в пищу и лечили им всевозможные заболевания. Европа узнала об универсальных свойствах портулака значительно позже. Первыми его распробовали французы в 17 веке. Они так полюбили это растение, что за короткий период времени во Франции портулак был признан чуть ли не самой важной овощной культурой. EastFood продукты для ресторанов найдете по ссылке eastfood.spb.ru.

В диком виде это растение можно встретить на Кавказе. Однолетняя овощная культура - портулак огородный или «дандур» - относится к семейству Портулаковые. Стебель у растения ползучий, сочный и мясистый, достигает длины до 60 см. Маленькие весьма аппетитные листочки продолговато-овальной или лапчатой формы. Цветки яркой желтой окраски расположены в пазухах листьев растения. Зацветает портулак в июне.

Чтобы вырастить на своем участке эту красоту, семена следует сеять в мае, когда почва хорошо прогреется. Глубина заделки должна быть не более 1, 5 см., а промежуток между рядами растений - 50 см. Первую зелень срезают приблизительно через 30 дней после посадки. В течение сезона таких срезок будет две или три.

Сочная зелень портулака на вкус кислая, как лимон, но со специфическим освежающим эффектом. Она хороша в салатах, в супах и соусах. Растение употребляют и в качестве специи. Если замариновать портулак, то получится прекрасная приправа к блюдам из мяса. Молодые листья и побеги портулака богаты витамином С, также они содержать множество полезных веществ. В народной медицине портулак советуют употреблять в пищу при сахарном диабете. Полезен он и людям, страдающим заболеваниями печени и почек. Однако гипертоникам портулак в больших количествах противопоказан.

Чаще всего огородники не слишком жалуют портулак на своих участках, ссылаясь на то, что это обычный сорняк. В действительности, это растение может засорять соседние грядки, так как его семена сохраняют всхожесть до 2-3 лет. Если выращиваете его у себя на огороде, не забывайте вовремя собирать все остатки. Это небольшая предосторожность для тех, кто хочет иметь на своем столе это весьма полезное и очень вкусное растение.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...