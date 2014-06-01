Испания – страна, при упоминании которой у многих сразу в голове появляется мысль о корриде и о мужественных тореадорах, сражающихся с быками или, это чаще, конечно, у любителей футбола, — со знаменитым на весь мир футбольным клубом. Кто когда-либо бывал в этой замечательной стране, помнит, насколько там развита инфраструктура: все буквально усеяно маленькими лавочками торговцев, небольшими магазинчиками и, конечно же, крупными торговыми центрами https://gorodche.ru/news/novosti/135630/.

Объявления вроде «куплю коммерческую недвижимость» или «сниму коммерческую недвижимость» недостаточно. Придется еще не один раз найти в местные органы за получением разрешения. Поскольку «основной бизнес» специализируется и сосредотачивается именно на первых этажах домов, то тем, кто собирается приобрести недвижимость, нужно взять в местных органах управления разрешение о том, что деятельность будет соответствовать санитарным, противопожарным и иным правилам. Сдача комнаты в аренду, кстати говоря, всегда было прибыльным бизнесом для местных граждан. Сдача комнаты в аренду практически всегда может прилагаться.

Комнаты предлагаются поистине европейские, просторные, красивые, светлые. Для бюджетного кошелька можно найти и такой вариант, когда сдача комнаты вам не приносит больших убытков. Главное здесь – искать. Кто ищет, как говорится, тот всегда найдет. По вашему объявлению «куплю коммерческую недвижимость» вам смогут предложить различные варианты, от приобретения еще строящегося центра до покупки готового объекта. Но не забывайте об одном условии: практичные испанцы при продаже вам недвижимости всегда будут требовать задаток. Его величина – около четырех тысяч евро. Так тот, кто продает вам недвижимость, «страхует» себя от непредвиденных рисков.

Отмечается, что при подаче объявления «сниму коммерческую недвижимость» практически всегда можно найти выгодного арендодателя. Правда, здесь существуют некоторые риски, связанные в основном с тем, что, когда срок аренды прекратится, практичный испанец, возможно, не захочет продлевать договор, и у вас могут возникнуть проблемы с тем, куда в дальнейшем «приютить» свой бизнес. Испанию посещают сотни тысяч туристов в год, а это значит, что ваша гостиница, если вы собираетесь заняться гостиничным делом, или ваш маленький ресторанчик, а может быть и большой ресторан — будут весьма кстати и принесут вам значительную прибыль. Кстати говоря, затраты на содержание самого бизнеса сравнительно невелики.

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