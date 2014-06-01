Где купить качественный лимонад

Главной особенностью летнего сезона является повышенная температура воздуха. В эти жаркие дни каждый человек испытывает особую нужду в освежении, утолении жажды. Лимонады, соки, травяные настои, холодные чаи – все это идеально подходит детям и взрослым, при условии соответствия их высоким качественным стандартам.

Компания Lemonardo предлагает купить лимонад собственного производства по доступной стоимости и гарантией высокого качества каждого вида выпускаемой продукции. Все фирменные лимонады являются натуральными. Они не содержат в себе консервантов, а длительный срок их хранения достигается путем бережной пастеризации при приготовлении. Также в лимонадах нет искусственных красителей, синтетических ароматизаторов, сахара, продуктов животного происхождения. Такие напитки можно употреблять детям и людям, страдающим сахарным диабетом.

Доставка оптовых партий лимонада осуществляется компанией Boxberry. При оформлении заказа каждый клиент может выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты. Более детальную информацию, консультацию, ответы на вопросы, помощь в выборе товара можно получить по телефону, номер которого указан на сайте.

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