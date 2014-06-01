Если хотите купить кондиционер

Наступило лето – самая жаркая пора года. Вот почему многие не против кондиционер купить в казани цена на него будет приемлемой, если заглянуть в online-магазин «Фабрика Климата». Там предлагается немало сплит-систем. Причем последние создаются самыми надежными производителями.

Приобрести нужную продукцию несложно. Переходите по ссылке, изучайте характеристики разных моделей, а после нажимайте кнопку «Заказать» в карточке понравившейся продукции. Доставка в пределах Казани будет бесплатной, оплата после установки. Да и не стоит забывать о наличии 5-летней гарантии.

На выбор покупателям предлагается несколько разновидностей устройств, что применяются для охлаждения. Например, они могут быть настенные. В данном случае внутренний блок крепится непосредственно к стене, а наружный – к фасаду.

Стоит обратить внимание и на мульти сплит-системы. Внешний блок здесь лишь один, зато есть несколько внутренних (они устанавливаются в разных помещениях).

По доступной цене предлагаются напольно-потолочные варианты. В данном случае крепление внутреннего блока происходит зачастую на потолке. Кассетные аналоги отлично подходит для больших помещений, где есть подвесные потолки. У такого климатического оборудования 4 створки, что помогает одновременно подавать воздух в нескольких направлениях.

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