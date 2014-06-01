Как своими руками сделать кухню более уютной?

Кухня – любимое место в каждом доме. И не потому, что хозяйка дома готовит вкуснейшую еду, а потому, что здесь можно поделиться наболевшим и услышать мудрый совет домашних. Можно выпить чаю, и проблемы, накопившиеся за прошедший рабочий день, отступят.

Мебель – основа всей кухни. Ее эргономичность или, наоборот, неэргономичность – станут базой для ощущений всех домочадцев и хозяйки в первую очередь. Если позволяют размеры кухни, выбирайте широкую столешницу для рабочего стола, не отказывайте себе в удовольствии поставить у окна красивый круглый стол. Кухонные принадлежности заказывайте на сайте http://tom3.ru/obshhestvo/kuhonnye-prinadlezhnosti-derevjannaja-razdelochnaja-doska.html.

Мебель может быть любого цвета, ведь в большой комнате она не потеряется и будет смотреться отлично даже в черном цвете, если стены, полы и аксессуары окажутся светлых оттенков. Чтобы черный, темно-шоколадный цвет не выглядел слишком скучным, необходимо разбавить его светлой техникой. Белые встроенные плиты, духовки, микроволновая печь и светлая пароварка станут светлым пятном и уравновесят пространство.

Для того, чтобы большая кухня наполнилась уютом и не была похожа на гостиную, стоит повесить на стены несколько крупных фотографий всей семьи или даже нескольких поколений. И желательно, чтобы это были не классические фото в стиле «все сели ровненько, сейчас отсюда вылетит птичка», а фото в движении или за каким-либо занятием. Это будут действительно живые фотографии.

В салоне можно заказать кухни фабрики tomassi, изготовленные в Италии. Удивительная мебель, которая выполнена из высококачественных натуральных материалов, которые не потеряют своей внешней привлекательности в течение нескольких десятилетий. Для маленькой кухни стоит остановить свой выбор на светлых моделях, которые позволят создать более легкое, воздушное впечатление от посещения кухни. По возможности старайтесь не загромождать поверхность рабочего стола кухонными принадлежностями, которые «съедают» и без того небольшое пространство. Прячьте все в ниши шкафов.

Стиральную машину, если она размещена на кухне, посудомоечную машину, лучше закамуфлировать дверцей, и будет со стороны складываться впечатление, что в кухне на две полочки больше. Все tomassi cucine покрыты специальным лаком, секрет приготовления которого – коммерческая тайна, благодаря лаку поверхность идеально глянцевая и не теряет своего блеска в течение всего периода эксплуатации. Чтобы маленькая кухня не казалась еще меньшей, не загромождайте ее лишней мебелью, полками, а телевизор инсталлируйте в стену. Это сэкономит место.

Живые цветы позволят сделать любую кухню веселее и эмоциональнее, однако при небольших размерах помещения откажитесь от вьющихся растений и огромных пальм в кадках. Лучше остановить свой выбор на оконных питомцах.

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