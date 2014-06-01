Переходим на трубы пнд

В нашей стране для создания водопроводных сетей, как правило, применяется сталь, притом самые дешевые ее виды. Хотя этот материал очень подвержен стремительному износу из-за воздействия коррозии и ржавчины. Но проблема даже не в том, что изнашиваются сами трубы, а в том, что появляющиеся в большом количестве вредные вещества, проходящие сквозь ржавые трубы, проникают в организм человека, создавая непоправимый урон здоровью. А качественная труба пнд питьевая решает эту проблему.

На западе сравнительно давно предпочитают пластиковые трубы из полимерных материалов, они намного:

безопаснее;

надежнее;

долговечнее;

удобнее.

Как это ни странно, но и в РФ процесс изготовления и эксплуатации пластиковых труб длится уже свыше пятидесяти лет, но использовать их на практике многие не спешат.

Даже при возведении новейших микрорайонов, при создании коммуникаций, доля полиэтиленовых труб достигает не более 5%. Строительные правила и нормы позволяют монтировать трубы из любого материала, способного гарантировать их гигиенические параметры. Это в обязательном порядке должно подтверждаться соответствующими сертификатами качества. Любая строительная компания может выбирать, какие именно материалы будут использованы для монтажа водопроводных сетей. Впрочем, если вас интересует труба пнд 110 цена за метр вполне доступная.

Качество и долговечность полиэтиленовых известны всем

Но из-за высокой цены, они не скоро получат большое распространение, потому что, индустрия строительства в нашей стране развивается по пути максимального увеличения прибыли при минимальных издержках. Мало кого волнует то, что произойдет потом, когда дом будет сдан и как долго проработают дешевые стальные б/у трубы.

Однако существует несколько вариантов увеличения процента использования пластиковых труб. Если надеяться на добровольное использование их строительными организациями не приходится, то остается надеяться на снижение стоимости создания пластиковых труб. Надо, чтобы они стали более выгодны для использования, чем стальные.

Источник: https://tehprom-kzn.ru.

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