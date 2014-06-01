Почему лучше быть должным банку, чем теще

О, это случилось. Появилась новая модель смартфона (украшения, туфелек, автомобиля, планшета), и ее надо непременно купить, иначе социальное давление понизит до упора самооценку и выставит вас неудачником. Очевидное решение — просить в долг у родственников — не всегда самое правильное. О, не подумайте, родня вполне может быть источником честности и поддержки, и в большинстве случаев именно таковой и является. Но есть определенные шансы, что взятый у родственников «беспроцентный» кредит окажется богатым на разные скрытые комиссии.

Начнется все с того, что ваш кредитор будет требовать уважительного отношения к себе. Чтобы во всем соглашались, чтоб не перечили, чтоб вставали на его сторону в спорах и дискуссиях. Потом начнется привлечение к труду. Вначале по мелочам, помочь вынести мусор или сбегать в магазин. Потом могут последовать настоящие «подвиги Геракла» — перестановка мебели, прополка сорняков на даче, вскапывание огорода. Привлекать к работе, конечно, будут вежливо: «Поможешь грядку-другую прополоть», — но потом окажется, что работаете лишь вы, а остальные лежат и отдыхают.

Банк в этом случае окажется честней. Все тонкости кредитования банками вы узнаете на https://k-b-f.ru/karty.html. Во-первых, составляется договор, из которого сразу понятно, чего можно ждать. Во-вторых, будут требоваться только своевременные выплаты, и вам не надо будет двигать мебель или помогать с ремонтом. В третьих, по закону банк обязан проинформировать вас обо всех дополнительных комиссиях, т. е., если и есть подводные камни, о них будет заранее известно.

Правда, вначале заявка на потребительский кредит должна пройти одобрение. Не прельщайтесь на то, что, если вы не принесли справку про доходы, банк не узнает, сколько вы зарабатываете. Существует подробная база, да и кредитная история еще. Если вы плохо зарабатываете или просрочили прошлые кредиты, скрыть это будет практически невозможно. Впрочем, кредитная история — палка о двух концах. Если вы своевременно или даже раньше выплатили задолженность, в дальнейшем банк будет более благосклонен. Выбирая, куда подавать заявку на потребительский кредит, стоит быть осторожным. Города сейчас пестрят объявлениями про кредиты за пять секунд без справки о доходах, и часто это мошенники. Они могут предлагать сколь угодно привлекательные условия, не стоит на них вестись. Обратившись к известным банкам, вы не только обезопасите себя, но и получите потребительский кредит на четких и ясных условиях.

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