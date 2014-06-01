Заказать российские процессоры BAIKAL

Первые отечественные процессоры BAIKAL серии «Т» появились в 2014-м. Их основой стали технологические решения британской фирмы IMG, которые используют Apple, Samsung, Sony и другие крупные производители микроэлектроники. Два года назад появилась линейка «М», на которой уже собирают компьютеры. Разработчик уверяет, что чип имеет огромные перспективы, поскольку полностью избавлен от бэкдоров, позволяющих внешним «недружественным» силам выводить из строя наши компьютеризированные системы. Кликните по ссылке, чтобы заказать российские процессоры у непосредственного правообладателя.

Их производство находится на Тайване. Задействованы возможности корпорации TSMC, изготавливающей чипы, если не всей планете, то половине точно. Сама по себе технология не является инновационной. Для упомянутого производителя 28-нанометров является «вчерашним днем», поскольку он уже имеет в активе 5-нанометров.

Народная мудрость гласит, что «размер не имеет значения. Главное – научиться им правильно пользоваться», то есть, выжать максимум возможного. Здесь имеет место и стратегическое мышление: откажет эта корпорация – легко перейдем в другое место. Предложений в этом сегменте размеров много.

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