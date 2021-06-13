Гардеробная в кладовке

Большинству представительниц прекрасного пола очень хорошо знакомо такое сладкое слово «шопинг» Желание накупить как можно больше стильных и модных вещей вполне объяснимо, но остается только вопрос – где же размещать все предметы своего гардероба? Еще один шкаф в квартире может решить проблему, но только в том случае, если позволяет имеющееся пространство. А если нет? Тогда можно подумать о создании небольшой гардеробной комнаты, где и будут храниться все вещи вкупе с бытовой техникой. Ремонт квартиры под ключ: план работ и смета - интересует данная тема? На профильном сайте http://zhzh.info/publ/9-1-0-19142 вы можете прочесть много полезной и нужной информации, которая касается ремонта квартиры под ключ. Полезная статья содержит разную информацию, например, вы узнаете какие нюансы должны быть указаны в контракте и многое другое.

Даже если площадь вашей квартиры оставляет желать лучшего, то и в этом случае можно найти выход из положения и превратить кладовку в прекрасную гардеробную комнату, с которой по вместительности не сможет сравниться ни один шкаф-купе. Гардеробная в маленькой комнате уже давно стала привычным явлением для многих малогабаритных квартир.

Особенности гардеробной

Как правило, гардеробную стараются устроить там, где есть хоть немного места. Для этого может быть выделен угол комнаты или ниша, но больше всего для этих целей подходит небольшая кладовка, которая есть практически во всех квартирах. Отвести ее под гардеробную комнату, это прекрасное решение, но при условии, что будут созданы все необходимые условия для хранения вещей, а не их хаотичное нагромождение.

Для этого придется оборудовать отсеки, в которых будут храниться вещи любого типа. Отсеки в свою очередь должны быть оборудованы выдвижными ящиками, отделами для повседневной одежды, навесными полками для обуви, кронштейнами для хранения одежды на плечиках. Главное назначение гардеробной комнаты заключается не только в хранение всех вещей, но и в размещении их таким образом, чтобы можно было быстро найти блузку или свитер.

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