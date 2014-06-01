Где купить семена фацелии

Медоносная красавица фацелия давно привлекает внимание земледельцев и цветоводов. Это уникальное растение не только является королевой медоносного бала, но и седератом. Растение отпугивает нематод, проволочников, а в период цветения привлекает полезных насекомых, которые уже в свою очередь борются с тлей, листоверткой и другими вредителями. Предлагаем семена фацелии купить в интернет-магазине mosagrogroup.

Особенности ухода и преимущества использования

Засевают территорию медоносом в августе, начале сентября, когда собран урожай. Фацелия прекрасно переносит зиму, не боится морозов, с учетом, что будет лежать снег. Это прекрасный седерат, улучшающий структуру почвы. Земледельцы не зря полюбили медонос. С его помощью можно решить ряд проблем:

восстановить истощенную почву - в результате постоянной эксплуатации почва теряет все свои свойства. Растение быстро восстановит ее структуру, так как в зеленых остатках растения присутствуют калий, фосфор, кальций;

нормализовать уровень кислотности - кислые почвы, это рай для сорняков. Растение эффективно раскисляет грунт;

улучшить грунт - корни растения проникают на 20 см, в результате грунт становится рыхлым.

Земледельцы, желая купить ячмень или иную культуру, обязательно интересуются есть ли в магазине фацелия. Те, кто давно работает на земле, знают и уже давно оценили положительные свойства седерата.

Предлагаем перейти на сайт mosagrogroup.com магазина и подобрать семена нужных культур, в том числе медоносной царицы. Компания предлагает огромный ассортимент посевного материала. Это позволит быстро, легко и интересно оформить любой участок, защитить его от вредителей и улучшить структуру почвенных земель. Производители меда могут засеять территорию уникальным растением и получать качественный продукт.

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