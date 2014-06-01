Познакомимся с миром виртуальной и дополненной реальности?

Все мы живем в реальном мире, который способен нас удивлять. И все же многие люди стремятся убежать в мир виртуальный. Когда-то это было просто мечтой, теперь же VR – это реальность!

И если вы хотите приобрести разные товары, которые позволят познакомиться с этим необычным миром, советуем перейти на сайт formula-iq.com и приобрести определенные товары. В их высоком качестве сомнений нет, а цена является приемлемой для большинства покупателей.

В Virtual Reality мы можем быть кем угодно, например, защитником Земли, который пытается спасти все человечество от вторжения инопланетян. Можно стать и отличным гонщиком, покоряющим дороги и любые препятствия на своем авто или мотоцикле. А некоторые предпочитают пощекотать нервишки и предпочитают оказываться в темных и замкнутых пространствах.

Любители виртуальной/дополненной реальности не против HTC vive cosmos Elite купить. Благодаря усовершенствованным контроллерам, а также специальной системе отслеживания гарантируется свобода, максимальная точность движений.

Вы можете махать теннисной ракетной над головой, к примеру, скрещивать мечи. В любом случае движения будут плавными, а также максимально быстрыми. Такое приобретение станет отличным подарком для всех, кому хочется получить все самое лучшее, что есть в играх VIVE VR.

У любого покупателя есть возможность взглянуть на мир VR в высоком разрашении (2880 на 1700 пикселей). Показатель оригинального VIVE был превзойден почти на 90%! Стоит обратить внимание нам новые ЖК-панели. Благодаря им и удается сократить расстояние между пикселями.

При желании вам удастся купить и контроллеры valve index. Благодаря им можно взаимодействовать с людьми, с любыми объектами из вашего окружения. Все, как в реальности!

Особенностью данных контроллеров является сложная система сенсоров.

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