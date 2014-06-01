Хотите купить запчасти для своего автомобиля?

Фраза «тюнинг ВАЗ» сегодня звучит уже как-то обыденно. Такой автомобиль активно дорабатывается, адаптируется к современным условиям. Машины становятся динамичнее, намного мощнее, но по-прежнему могут быть использованы для гражданской езды.

Раньше чаще всего мастера возились с моделями ВАЗ 2108 и 2101-07. Теперь же почти для всех моделей есть комплектующие, которые позволяют провести определенные доработки. Приобрести нужные детали несложно, достаточно лишь заглянуть на сайт stinger-shop.ru.

Распространение Интернета привело к тому, что online-магазины, предлагающие необходимые запчасти, стали очень популярными. В каталоге можно отыскать огромное количество вариантов. Например, внешние элементы помогают удовлетворить любые ваши эстетические запросы. А вот «железо» помогает серьезно дорабатывать тормоза, КПП и силовые агрегаты.

В плане ассортимента особенно выделяется online-площадка «Стингер шоп». Он предлагает пружины технорессор купить по приятной цене.

Что такое «Технорессор»? Это компания, выпускающая пружины, отлично подходящие для ВАЗов. Главная особенность таких товаров – это разное занижение. При необходимости вам удастся заказать тюнинговые пружины, что подходят для модели 2110 или «Приора».

Линейка занижений у таких изделий довольно широкая. Например, для серии Sport Comfort это -3 см, для серии Extreme Sport – минус 90 мм. А есть еще и Super Sport (-7 см).

Обратить внимание стоит и на техномастер ваз. Речь идет о производственной фирме, имеющий минимум 15-летнюю историю. Изначально это была фирма, что создавала изделия, помогающие «тюнинговать» ВАЗы. Теперь же она работает сразу в нескольких направлениях.

В ассортименте этого интернет-магазина можно найти товары, благодаря которым повышается жесткость кузова.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...