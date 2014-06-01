Устраняем вибрацию стиральной машины

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При стирке ваша машина сильно вибрирует? Не нужно мириться с этим, надо выяснить причину и устранять проблему, не откладывая в долгий ящик. К счастью, запчасти indesit и других производителей сегодня приобрести не составит труда.
Для прыжков и тряски у стиральной машины несколько поводов:
Повышенная вибрация доставляет неудобства шумом, который приходится слушать на протяжении всей стирки. Мастер поможет вам установить машинку таким образом, чтобы избежать лишнего шума, а при обнаружении неисправностей быстро устранит их. При этом запчасти для стиральных машин candy купить вы можете по доступным ценам.
Неровная поверхность с перепадами по горизонтали вызывает вибрации при стирке и отжиме. Идеально, когда агрегат стоит на бетонном или плиточном полу. Мастер посоветует, каким образом можно погасить вибрации в ваших условиях. Возможно, не отрегулированы ножки, не сняты транспортировочные болты.
Возможно, что от бака открепился противовес, который монтируется для утяжеления барабана. В этом случае он начинает усиливать вибрации, а не гасить их. Мастер закрепит балансировочный утяжелитель на место, и ваша стиральная машина перестанет сильно вибрировать при работе.
В новых машинах они также могут являться причиной скачков и шума, если амортизаторы в них установлены с заводским дефектом.
Сильные вибрации стиральных машин можно устранить – вызывайте мастера из сервисного центра, и стирка перестанет сопровождаться постоянным шумом.
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Источник: https://remochka.ru/.
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