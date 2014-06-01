Устраняем вибрацию стиральной машины

При стирке ваша машина сильно вибрирует? Не нужно мириться с этим, надо выяснить причину и устранять проблему, не откладывая в долгий ящик. К счастью, запчасти indesit и других производителей сегодня приобрести не составит труда.

Для прыжков и тряски у стиральной машины несколько поводов:

неровная поверхность;

неотрегулированные ножки;

неисправность амортизаторов;

открутился балансировочный противовес;

если ее недавно установили, то скорее всего, забыли снять транспортировочные болты.

Повышенная вибрация доставляет неудобства шумом, который приходится слушать на протяжении всей стирки. Мастер поможет вам установить машинку таким образом, чтобы избежать лишнего шума, а при обнаружении неисправностей быстро устранит их. При этом запчасти для стиральных машин candy купить вы можете по доступным ценам.

Неровная поверхность с перепадами по горизонтали вызывает вибрации при стирке и отжиме. Идеально, когда агрегат стоит на бетонном или плиточном полу. Мастер посоветует, каким образом можно погасить вибрации в ваших условиях. Возможно, не отрегулированы ножки, не сняты транспортировочные болты.

Вибрирует машина и тогда, когда не может сбалансировать белье

Возможно, что от бака открепился противовес, который монтируется для утяжеления барабана. В этом случае он начинает усиливать вибрации, а не гасить их. Мастер закрепит балансировочный утяжелитель на место, и ваша стиральная машина перестанет сильно вибрировать при работе.

Вызывают вибрацию и высохшие амортизаторы

В новых машинах они также могут являться причиной скачков и шума, если амортизаторы в них установлены с заводским дефектом.

Сильные вибрации стиральных машин можно устранить – вызывайте мастера из сервисного центра, и стирка перестанет сопровождаться постоянным шумом.

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Источник: https://remochka.ru/.

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