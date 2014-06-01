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      • Посещаем современную ветеринарную клинику

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:24
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      Современные ветеринарные клиники оснащены детальным и инновационным диагностическим оборудованием, позволяющим быстро обнаруживать опасные заболевания и травмы. Ярким примером отличной ветеринарной клиники является vet dubai. В день обращения клиенты получают профессиональную диагностику своего питомца и результаты лабораторных исследований! Какие лаборатории и оборудование есть в современном ветеринарном кабинете?

      Диагностическая лаборатория

      Одно из самых больших преимуществ ветеринарной клиники - это частная диагностическая лаборатория, расположенная на территории. Это позволяет проводить все анализы крови в один день. Это особенно полезно для животных в очень плохом состоянии, когда каждый час на счету, чтобы спасти их жизнь.

      Диагностическая лаборатория состоит из таких элементов, как:

      • холодильное оборудование;
      • отопительные приборы;
      • принадлежности для пробоподготовки;
      • профессиональное оборудование для проверки свойств и получения результатов;
      • стерилизационное и чистящее оборудование.

      В клиниках есть возможность сделать общий анализ крови и биохимию, серологические анализы, а также детальный анализ мочи и кала.

      Качественная техника

      Только профессиональное оборудование высочайшего качества может гарантировать правильную диагностику. Ультразвуковой сканер в клинике дает исключительно четкое изображение, позволяя легко находить патогенные структуры и полости в тканях. Также во время беременности на УЗИ можно определить не только появление плодов, но и легко измерить их или посчитать их количество. Это особенно важно для пород, где роды трудны и инвазивны для самок. В случае каких-либо проблем (например, когда детеныши слишком велики по отношению к родовым путям), ветеринар может назначить безопасное кесарево сечение.

      Радиологическая лаборатория

      Радиологическая лаборатория - это место, которым оборудовано очень мало ветеринарных кабинетов, в основном из-за дорогостоящего оборудования и конструкции помещения. Специалисты клиники напоминают, что рентгенологические исследования нужно проводить с соблюдением правил безопасности. Облученному животным нельзя оказывать помощь лицам моложе 18 лет и беременным женщинам. Также необходимо надеть соответствующие защитные фартуки. Радиологическая лаборатория позволяет диагностировать различные типы дефектов осанки, переломы и травмы костей, а также такие заболевания, как рак или другие патологии тканей. Результаты рентгенологического исследования получают в варианте классической фотографии и в цифровом виде, который передается владельцу животного.

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