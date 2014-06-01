В данной статье мы дадим вам несколько советов о том, как сделать свой дом теплее, ярче, комфортнее и уютнее с точки зрения обустройства. Опираясь на них, вы сможете без особых проблем создать у себя дома весенний интерьер. Читайте также про текстильный стиль в дизайне интерьера https://region35.ru/tekstilnyj-stil-v-dizajne-interera.htm, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Как создать весенний интерьер

Первым делом начните с уборки. Она должна быть генеральной. Качественное мытье окон создаст ощущение отсутствия стекол и близости с природой, солнечный свет станет беспрепятственно проникать в дом. Далее, чтобы создать весенний интерьер, беритесь за чистку своих шкафов. Выкидывайте все ненужное в хозяйстве, все, что устарело или вышло из строя, спрячьте зимнюю обувь и куртки. Обязательно уберите все упаковки, у вас на виду должны быть только летние вещи и декор. Замените постель – приобретите яркий и модный комплект постельного белья. При желании можно обновить кровать, свернуть и спрятать ковровые покрытия. Можете даже кое-что переставить (мы о мебели).

Весенний интерьер: шторы и гардины Снимите с окон тяжелые и плотные шторы. Повесьте вместо них легчайший тюль, органзу. Если лучи солнца будут направлены вам в глаза, то идеальной защитой от них станут жалюзи. Если ваша квартира находится на первых трех этажах, то вместо штор можно использовать занавески из ситца. Очень красиво, если они будут декорированы редкими, но большими весенними цветами. Когда на улице будет светло, вы без труда отодвинете занавески в сторону, применяя специальные зажимные устройства. Если хотите, чтобы у вас было весеннее красочное настроение, то купите яркие воздушные шторы. Их цвет может быть результатом комбинации желтых, зеленых, голубых тонов. Но учитывайте при этом оттенок ваших стен. Если они яркие, то занавески должны быть значительно светлее. Кричащие цвета не стоит использовать в весеннем интерьере, так как это способствует визуальному уменьшению пространства квартиры.

Весенний интерьер комнат и кухни

В комнате для детей лучше сочетать желтые и зеленые цвета, а в спальне, понятно, теплые розовые, лиловые краски. Специалисты советуют при отделке пользоваться не обоями, а красками для стен. При помощи таких средств вы добьетесь настоящей весны у себя дома! Создайте весенний интерьер и на кухне. Стены в этом помещении могут быть бежевыми, желтоватыми, сама мебель – синего оттенка. Такие сочетания выглядят красочно и стильно.

Весенний интерьер: декор Разместите на стенах свои радостные фотографии и снимки ваших улыбающихся детей. Раз мы создаем весенний интерьер, то в декоре нужно использовать живые цветы. Приобретите в дом, если, конечно, нет аллергии, несколько цветущих гиацинтов, нарциссов, тюльпанов и поместите их в красивые горшки. Расставьте на подоконниках или полках. Пусть будет зелено повсюду! В вашем весеннем интерьере не хватает только звуков просыпающейся природы, но это уже тема для другого разговора!

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