Керамическая плитка издавна используется в дизайне интерьера. Еще в древнем Египте она применялась для облицовки полов. В настоящее время ее популярность стала намного больше. Ее отделывают ванные, санузлы, полы в прихожей, кухни. Благодаря керамической плитке можно решать как утилитарные, так и декоративные задачи. Как правило, плитка определяет основной фон помещения, поэтому все остальные функциональные элементы декора (аксессуары, светильники, мебель, прецизионные кондиционеры, сантехнические устройства) необходимо подбирать уже после покупки плитки. Выбор керамической плитки: особенности. Выбирать керамическую плитку необходимо не только, исходя из ее орнамента и цвета. Не стоит покупать плитку, предварительно не изучив ее. Начать стоит с обратной стороны: она должна иметь равномерный цвет, структура должна быть однородной. Если на нет никаких трещин, раковин и других дефектов, тогда можно говорить о высококачественном керамическом составе. Выбирайте также насыпные полы https://region35.ru/nasypnye-poly.htm, чтобы быстрее сделать сняжку и положить плитку.

Далее внимание на лицевую поверхность плитки, которая должна соответствовать тем же критериям, что перечислены ранее. Исключение составляют стилизованные виды плитки. Если плитка низкого качества, на ней могут быть видны крупные точки, которые и составляют рисунок. При качественном исполнении растр не должен проглядываться. Кроме материала изготовления и качества плитки, ее стоимость во многом определяет рисунок: он может быть выполнен вручную или с применением сложных технологий. Говоря о качестве плитки, нужно знать о двух самых важных параметрах – это коэффициент истираемости и морозоустойчивость.

Что касается толщины плитки, то она практически не влияет на показатель ее прочности. В этом деле главное – применяемая технология обжига. Очень часто плитка меньшей толщины гораздо прочнее, нежели более толстая плитка. При этом каждый производитель на свое усмотрение определяет геометрические параметры плитки. Однако существует и общее правило, согласно которому плитка для облицовки стен должна быть меньшего размера, чем напольная. Сегодня керамическая плитка является отличным решением для полов с подогревом, которые стали очень популярными. Все дело в том, что ей характерны все достоинства изразцовых печей – это и хорошая теплоемкость, и медленное остывание, и высокая теплоотдача. Если вы решили творчески проявить себя в создании особого дизайна квартиры, можете использовать для этого плитки с простыми и сложными узорами, плитки одного цвета или с плавными переливами оттенков, а также плитки с рисунками на отдельных фрагментах, которые складываются по принципу «пазла». Специалисты рекомендуют не спешить с покупкой плитки новомодных оттенков и с необычными узорами, поскольку через время она станет неактуальной, а ремонт снова делать это не всегда приемлемо: лишнее время, дополнительные деньги… Если вы не являетесь сторонником частых ремонтов, выбирайте керамическую плитку в классическом стиле (преобладают светлые тона, и классические ненавязчивые рисунки).

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