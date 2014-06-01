Покупаем белорусскую мебель под старину

Тем, кого привлекает такой стиль интерьера как «шале» стоит при декорировании дома обратить внимание на белорусскую мебель из натуральной древесины под старину, которая является основой этого стилистического направления.

Деревянная мебель

Каждый предмет состаренной мебели выполняется с особой тщательностью, ведь он должен быть не только красивый, но и эргономичный и долговечный. Единственным материалом, из которого изготавливается белорусская мебель, является дерево различных пород. Используют такие деревья как дуб, березу, кедр и сосну. От выбора древесины напрямую зависит цена готовых изделий (наиболее дорогими являются предметы мебели, выполненные из кедра и дуба), а так же их внешний вид и срок службы.

Древесина обрабатывается таким образом, чтобы ее структура была хорошо видна и, в то же время, отсутствовали полированные поверхности, которые полностью выбиваются из стиля, подразумевающего близость к природе. Чаще всего, подобная мебель выполняется под заказ, однако, ее можно приобрести относительно недорого и в различных мебельных магазинах. Помните, что при производстве мебели под старину, полностью исключаются искусственные и современные материалы.

Деревянная мебель в интерьере

Мебель под старину является основным атрибутом таких стилей как старорусский или шале (стиль французских провинций). Она прекрасно подойдет как для оформления квартир, загородных и дачных домов, так и для различных ресторанов, баров и гостиниц, в которых соблюдается традиционная атмосфера альпийских отелей. Поскольку деревянная мебель выполняется в довольно простых, а иногда и грубых, формах, то и весь интерьер должен ей соответствовать. При желании заказчика, предметы мебели могут быть обтянуты грубой кожей, что придаст им больше изысканности и добавит уникальности интерьеру. Выбирая мебель под старину, вы выбираете не только уникальный стиль, но и красоту, долговечность и экологичность, ведь при её производстве не используются токсичные материалы.

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